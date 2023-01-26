Общество

46 минут назад

«Кипяток тек в подвал жилого дома, в подъезд невозможно было зайти»

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#дом #потоп
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«Кипяток тек в подвал жилого дома, в подъезд невозможно было зайти»

Липчане, живущие в трехэтажном доме, на улице Аксакова остались один на один с коммунальными проблемами.

Жильцы дома № 6 по улице Аксакова пожаловались GOROD48 на свои коммунальные беды. 16 января у них прорвало трубу с горячей водой, затопило подвал.

— Весь этот кипяток тёк в подвал жилого дома, в подъезд невозможно было зайти из-за сильного пара в квартирах образовалась сырость, — рассказала Екатерина.

Приехала аварийная служба, раскопали яму рядом с домом, заметили сгнившую трубу, откачали кипяток в раскопе. И уехали. Разрытая яма и вода в подвале так и осталась.

— Вода текла сутки, в подвале пол земляной, вода ушла в землю и, видимо, дом немного тоже, так как в ванной вздыбилась плитка, — добавила Екатерина.

Старшая по дому Наталья Соловьева рассказа GOROD48 о том, что еще с сентября 2022 года от них ушла управляющая компания. Жильцы теперь пытаются организоваться, но не знают, с чего начать и куда обращаться. После коммунальной аварии в здании, особенно на первых этажах, прохладно. При этом за отопление они платят немаленькие суммы: за 49 квадратных метров около четырех тысяч рублей. Хотя несколько лет назад в доме сделали капитальный ремонт, то есть там все должно быть отлажено.

В городском департаменте ЖКХ изучили ситуацию в проблемном доме и дали разъяснения. Порыв трубы в здании устранили специалисты МУП «Липецктеплосеть», яму пообещали засыпать в кратчайшие сроки. А вот по качеству капитального ремонта в доме от собственников в департамент не поступало жалоб, но гарантия на работы составляет пять лет, так что можно обратиться.

Управляющая компания ООО «Жилкомплекс» с 1 октября 2022 года прекратила обслуживание дома, в связи с истечением срока действия договора. 

«Согласно Жилищному кодексу открытый конкурс по отбору управляющей организации будет проведен не ранее 1 апреля 2023, в том случае, если собственники помещений в течение шести месяцев с момента прекращения обслуживания, не выберут новую или иной способ управления домом. Поскольку собственники не выбрали способ управления, то до решения данной ситуации в установленном законом порядке, они могут заключить договор на аварийное обслуживание дома с коммерческой организацией, либо с МУП „Липецктеплосеть“. Данными службами при необходимости будут выполнены работы и по регулировке системы отопления», — уточнили в мэрии.

Чтобы не дожидаться проведения открытого конкурса, жильцам необходимо провести общее собрание собственников и определиться с УК. Для консультаций по вопросу выбора компании жильцы могут обратиться в департамент ЖКХ, там же получить список УК, работающих в Липецке с контактными телефонами.
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#дом #потоп
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Комментарии (1)

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чиновник

1 минуту назад
в Липецке ЖКХ да и все самое лучшее@
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