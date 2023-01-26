Происшествия
49 минут назад
Водитель накопил штрафов ГИБДД на 68 000 рублей — его «Фольксваген» арестовали
После ареста машины должник оплатил все штрафы.
Злостный нарушитель правил дорожного движения из Чаплыгинского района накопил штрафов ГИБДД на 68 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в работе у приставов было 44 исполнительных производства о взыскании с водителя задолженности. В ходе рейда был арестован принадлежащий мужчине автомобиль «Фольксваген Пассат».
После ареста машины должник оплатил все штрафы, арест с имущества снят.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в работе у приставов было 44 исполнительных производства о взыскании с водителя задолженности. В ходе рейда был арестован принадлежащий мужчине автомобиль «Фольксваген Пассат».
После ареста машины должник оплатил все штрафы, арест с имущества снят.
Колян