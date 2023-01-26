Общество

58 минут назад

Липецкая вечЁрка: задержание «авторитета», драка на Соколе и полмиллиона за отрезанные пальцы

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#вечЁрка #суды #драка #пальцы
Липецкая вечЁрка: задержание «авторитета», драка на Соколе и полмиллиона за отрезанные пальцы

Сегодня, 26 января, сообщали о задержании уголовного «авторитета», на Соколе обсуждали массовую драку, и работодателю придется раскошелиться на 544 тысячи рублей бывшему работнику, которому отрезало пальцы.

Самой популярной новостью сегодня оказалась информация о задержании 43-летнего гражданина Грузии. Его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. В полиции пояснили, что этот гражданин принял участие в сходке уголовных авторитетов, которые признали его «вором в законе». Мужчина опровергает обвинения. 

Четверг выдался особо криминальным по новостям. В областном суде началось слушание уголовного дела в отношении 24-летнего отчима, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении двух детей. Вину подсудимый признал частично.

А в елецкий суд направили громкое уголовное дело о нападении на 17-летнюю девушку из Волгоградской области. Летом прошлого года ельчане были ошеломлены этим убийством. 32-летнему Даниле Ермакову предъявлено обвинение сразу по четырём статьям уголовного кодекса.

Он дал признательные показания. Однако ему сделали психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила, что Ермаков нуждается в принудительном лечении.

Липецкому полицейскому вынесли приговор за превышение должностных полномочий. В апреле 2021 года он ехал на своей машине по поселку Заречье, увидел женщину с рюкзаком. Предположил, что она может быть причастна к совершению тяжких преступлений, надел на нее наручники, посадил в машину и избил.

Потом выяснилось, что женщина ни в чем не виновата. Суд присудил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Полицейский свою вину не признал и обжаловал приговор. Его до сих пор не уволили из органов, ждут, чем закончится апелляция.

— Джентльмен 80 уровня! — заметила Блондинка.

На Соколе накануне поздно вечером произошла массовая драка. Несколько человек что-то не поделили у пивбара. Отношения выяснили на месте без серьезных травм, в полицию после потасовки никто не обратился.

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— Бесплатный фитнес. Ножи не достали — уже хорошо. Ну размялись парни, с кем не бывает. На счет криминальности района, раньше дрались на дискотеках и на улице человек по 100 и порядка было больше, — видимо, со знанием дела заметил Ух.

— Разве ж это драка… — разочаровался Старый фанат.

— Сокол — нормальный и красивый район города. А драка может быть где угодно, а не только там, — встал на защиту своего района Липчанин.

Работник отсудил у бывшего работодателя 544 000 рублей. Он получил травму на производстве. Специалист по климатическому оборудованию ремонтировал в автоцентре автоматические ворота. С барабана оторвался трос, и ему отрезало три пальца.

Работодатель исковые требования не признал, считая, что работник был сам виноват, однако суд решил иначе. Теперь работодатель должен выплатить бывшему сотруднику компенсацию морального вреда — 450 тысяч рублей, убытки — 12,9 тысячи рублей, утраченный заработок — 56 тысяч рублей и судебные расходы — 25 тысяч рублей.

— Это столько за увечье полагается? Кошмар. Копейки для предприятия, а руками уже не поработает, — возмутился Гость.

— Всем давно известно, все инструкции по охране труда написаны кровью, — заметил комментатор.
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#вечЁрка #суды #драка #пальцы

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