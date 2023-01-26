сегодня, 16:59
Правительство выделит свыше 1 млрд рублей на соцвыплаты безработным гражданам в новых регионах
Свыше 1,1 млрд рублей будет направлено на социальные выплаты безработным гражданам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В частности, речь идёт в том числе о пособиях по безработице и материальной помощи, назначаемой в связи с окончанием периода выплаты пособия по безработице. Получать такую поддержку от государства смогут официально зарегистрированные безработные.
Размер выделяемой в 2023 году бюджетной субвенции для Донецкой Народной Республики составит 323,5 млн рублей, для Луганской Народной Республики – 200,6 млн рублей. В свою очередь Запорожская и Херсонская области получат 269 млн рублей и 349,5 млн рублей соответственно.
Вопрос обсуждался на заседании правительства 26 января. "Необходимо сделать всё, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. Для этого будем выделять и дополнительные средства", – отметил Михаил Мишустин.