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Правительство выделит свыше 1 млрд рублей на соцвыплаты безработным гражданам в новых регионах

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#соцвыплаты #ДНР #ЛНР

Свыше 1,1 млрд рублей будет направлено на социальные выплаты безработным гражданам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Более 1,1 млрд рублей будет направлено на социальные выплаты безработным гражданам в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.

В частности, речь идёт в том числе о пособиях по безработице и материальной помощи, назначаемой в связи с окончанием периода выплаты пособия по безработице. Получать такую поддержку от государства смогут официально зарегистрированные безработные.

Размер выделяемой в 2023 году бюджетной субвенции для Донецкой Народной Республики составит 323,5 млн рублей, для Луганской Народной Республики – 200,6 млн рублей. В свою очередь Запорожская и Херсонская области получат 269 млн рублей и 349,5 млн рублей соответственно.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 26 января. "Необходимо сделать всё, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. Для этого будем выделять и дополнительные средства", – отметил Михаил Мишустин.
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#соцвыплаты #ДНР #ЛНР

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