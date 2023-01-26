34 минуты назад
Кабмин продлил до конца года более сотни видов разрешений для бизнеса
Для поддержки предпринимателей и упрощения административных процедур правительство продлило с 1 января и до конца года действующие разрешения организаций из отдельных сфер.
"Такой режим уже применялся в прошлом году. Сейчас он бесшовно продлён – начиная с 1 января", – заявил Мишустин на заседании правительства 26 января.
Уточняется, что речь идёт об автоматическом продлении разрешений, истекающих в 2023 году, в важных сферах деятельности. В их числе – лицензии на телевизионное вещание и радиовещание, отдельные виды санитарно-эпидемиологических заключений, государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешения на судовые радиостанции.
При автоматическом продлении разрешений лицензиатам не потребуется подавать каких-либо заявлений, уплачивать пошлины или сборы. Государственные органы сами внесут изменения в реестры и базы данных.
Помимо этого, до конца текущего года продлевается возможность упрощения разрешительных процедур по решению госорганов. Например, они могут принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для получения разрешений, о временной отмене оценки соответствия обязательным требованиям.
Такой же порядок будет действовать в 2023 году и на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Рассчитываем, что в результате предприниматели получат возможность больше времени уделять развитию бизнеса и реализации своих идей, смогут найти новые ниши, появившиеся после ухода иностранных конкурентов", – отметил Мишустин.