Липецкие студенты бьют рекорды по интернет-трафику

Молодые липчане за год на 20% увеличили объемы использованных данных в сети. Сейчас каждый в среднем прокачивает 27 Гб в месяц, что равно объему 55 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения поколение на 10-15 лет старше расходует 13 ГБ, а пенсионеры — 4 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

При этом выпускники на 52% активнее в интернете, чем первокурсники и студенты среднего звена. По-видимому, вовсю ищут информацию для будущего диплома. Самые любознательные цифровые студенты, кроме Липецка, находятся в Становом, Тербунах, Хлевном, Красном, Волово, Донском.

Юноши больше пользуются интернетом — их доля составляет 76%. А вот девушки традиционно лидируют в голосовом общении, созваниваясь друг с другом на 10% чаще парней.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные абоненты выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку их любимых брендов входят Apple, Xiaomi и Samsung, а наиболее востребованными моделями по итогам года стали Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung А12.

«Сегодня учиться и получать новые знания можно из любой точки страны, имея при этом лишь смартфон и качественный интернет-доступ. Для этого мы постоянно развиваем нашу сеть, чтобы молодые абоненты – активные пользователи современных технологий, могли получить знания онлайн и связаться с педагогом, в любом населенном пункте региона», — сообщает директор МегаФона в Липецкой области Иван Бувальцев.

За последние месяцы инженеры оператора увеличили зону покрытия LTE в столице региона. Улучшение качества голосовой связи и скорости мобильного интернета почувствовали жители Топок, Грачевки, Ломского, Чаплыгина, Скорняково, Сошек и других населенных пунктов.

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ПАО Мегафон