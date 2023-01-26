Происшествия
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Дедушка заплатит 200 000 рублей сбитой его 17-летним внуком 9-летней девочке
Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 9-летней девочки, которую 17-летний подросток сбил на машине.
Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате наезда автомобиля на ребенка.
Это ДТП произошло 8 апреля 2022 года во дворе на улице Жуковского. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 17-летний подросток без разрешения взял ключи от автомобиля «ВАЗ-2104», принадлежащего его дедушке, и уехал на нем.
В результате юный водитель сбил 9-летнюю девочку, её здоровью был причинен вред средней тяжести.
Прокурор Октябрьского района Липецка обратился с иском в интересах потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.
Суд взыскал в пользу девочки компенсацию в размере 400 тысяч рублей: по 200 тысяч рублей с подростка и его дедушки.
Это ДТП произошло 8 апреля 2022 года во дворе на улице Жуковского. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 17-летний подросток без разрешения взял ключи от автомобиля «ВАЗ-2104», принадлежащего его дедушке, и уехал на нем.
В результате юный водитель сбил 9-летнюю девочку, её здоровью был причинен вред средней тяжести.
Прокурор Октябрьского района Липецка обратился с иском в интересах потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.
Суд взыскал в пользу девочки компенсацию в размере 400 тысяч рублей: по 200 тысяч рублей с подростка и его дедушки.
а что