На участкового написали заявление о краже двух ружей и 50 000 рублей

Теперь автора этого заявления самого ждёт суд за ложный донос.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, прокурор Долгоруковского района утвердил обвинительное заключение в отношении 58-летнего мужчины по уголовному делу о заведомо ложном доносе на участкового — его обвинили в краже оружия и денег.



По версии следствия, 5 августа 2022 года около 22:00 58-летний мужчина у себя дома в селе Борки Тербунского района написал заявление, в котором попросил привлечь к уголовной ответственности участкового, сообщив заведомо ложные сведения о том, что полицейский якобы похитил у него два ружья и деньги. А хищение огнестрельного оружия относится к категории тяжких преступлений. Мужчина был письменно предупрежден об ответственности за ложный донос, но стоял на своём.



В своём заявлении мужчина рассказал, что 5 августа около 18:00 возвращался домой, и по пути знакомый сообщил, что к нему заезжал участковый и звал его понятым. Придя домой, мужчина обнаружил, что дверца сейфа, в котором у него хранились два ружья: «ТОЗ-34ЕР» и «ИЖ-58М», а также две банки пороха, приоткрыта, а самого оружия и пороха там нет. Мужчина также заявил, что из сейфа пропали 50 000 рублей. Он уверял, что до его выхода из дома сейф был закрыт, а ключ от него лежал сверху на шкафу, о чём участковый знал, так как неоднократно приходил к нему домой проверять то самое оружие. Хозяин дома также позвонил в службу «112» и сообщил о краже. Около 22:00 домой к мужчине приехала полиция и как раз тогда он и написал заявление. Уже после якобы украденные участковым деньги заявитель обнаружил во втором сейфе под ветошью.



Заявление мужчины было официально зарегистрировано в МО МВД России «Тербунский», по нему началась проверка, в ходе которой его доводы не нашли подтверждения. Оказалось, ружья у мужчины были не похищены, а изъяты в совершенно законном порядке — за это его даже дважды привлекли к административной ответственности.



В результате на самого заявителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ за ложный донос. Сейчас дело направлено в суд. Подозреваемому в ложном доносе грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

