В России
сегодня, 15:21
В РФ с 1 февраля запустят систему для борьбы с просроченными продуктами
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Для участия в эксперименте отобраны некоторые виды молочной продукции, минеральная вода и пиво.
Премьер-министр Михаил Мишустин постановил провести в стране эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции, - пишет "Российская газета".
Он начнется 1 февраля и продлится до 1 августа.
В него включили отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированную питьевую и минеральную воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Не допущенные к продаже товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".
Из табака и никотиносодержащей продукции отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.
Главная задача эксперимента - отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если результаты будут положительными, то в будущем покупку незаконной продукции или с истекшим сроком годности начнут блокировать кассовые аппараты с соответствующим программным обеспечением.
Он начнется 1 февраля и продлится до 1 августа.
В него включили отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированную питьевую и минеральную воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Не допущенные к продаже товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".
Из табака и никотиносодержащей продукции отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.
Главная задача эксперимента - отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если результаты будут положительными, то в будущем покупку незаконной продукции или с истекшим сроком годности начнут блокировать кассовые аппараты с соответствующим программным обеспечением.
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