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«Ъ»: западные алкогольные бренды начали возвращаться в РФ через параллельный импорт
Западные бренды алкоголя могут вернуться на российский рынок при помощи параллельного импорта, на который настроены российские дистрибуторы.
Структура Beluga Group "Синергия импорт" в декабре 2022 года зарегистрировала декларации о соответствии для ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker, - говорится в реестре Росаккредитации.
Указанный размер партий — около 200 тысяч бутылок Jagermeister и свыше 300 тыс. бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 л и 1 л.
Оба бренда с ноября 2022 года входят в перечень алкогольных напитков, для которых в РФ разрешен параллельный импорт. Источники на рынке считают, что Beluga Group планирует ввозить товар в рамках этого механизма.
Структура Beluga Group "Синергия импорт" зарегистрировала бренды в реестре в декабре 2022 года. Указанный в декларации размер партий составляет около 200 тысяч бутылок Jagermeister и более 300 тысяч бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 литр и одного литра.
По словам собеседников газеты, Beluga Group, скорее всего, закупит большее количество брендов и партий алкогольных напитков, чем указано в реестре. В свою очередь поставляемые по параллельному импорту товары могут предназначаться в том числе для сети компании "Винлаб" — указанных объемов хватит на несколько месяцев продажи.
Ввоз алкогольной продукции по параллельному импорту планирует также "Винтренд Ритейл Групп", которую связывают с Luding Group, — компания получила декларации на Jagermeister, Johnnie Walker, Jack Daniels, Jim Beam и Macallan. Партии Jagermeister, Johnnie Walker и Jack Daniels также зарегистрировала входящая в одну группу с сетями "Красное & Белое" и "Бристоль" компания "Бристоль Ритейл Логистикс".
Закупки товаров несколькими крупными компаниями по "серому" импорту могут поспособствовать снижению средних регулярных цен, - отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Это связано с тем, что ранее ценообразование определял один дистрибьютор, продолжающий поставки брендов в страну. Эксперт подчеркнул, что вместе с тем рассчитывать на скидки потребителям не стоит.
О решении производителя крепкого алкоголя Jagermeister временно покинуть российский рынок стало известно 2 ноября. Вскоре дистрибьютор объявил, что ликер немецкой компании Mast-Jаgermeister все-таки продолжат ввозить в Россию.