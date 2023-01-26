Происшествия
24 минуты назад
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце ждёт принудительное лечение?
В Ельце уголовное дело о нападении на девушку из Волгоградской области направлено в суд.
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Данилы Ермакова: мужчине предъявлено обвинение сразу по четырём статьям уголовного кодекса: убийство, сопряженное с разбоем и с насильственными действиями сексуального характера, иные действия сексуального характера, разбой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, и побои — но его подозревают не в избиении этой девушки, а в том, что незадолго до убийства он напал на 13-летнего подростка и 18-летнюю девушку.
По версии следствия, ночью 11 июля 2022 года Данила Ермаков у дома по улице Коммунаров в Ельце напал на 17-летнюю жительницу Волгоградской области, приехавшую в Елец погостить к тёте.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, девушка возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. Подозреваемый шёл ей навстречу и сначала ударил её кулаком в лицо, сбив с ног, после чего бил ногами и камнями по голове. Подавив сопротивление, он оттащил девушку в кусты, где совершил действия сексуального характера. Прикрыв потерпевшую её же одеждой и травой, он похитил телефон, банковские карты, ключи и покинул место происшествия.
Утром тело девушки без признаков жизни было обнаружено недалеко от дома в кустах.
Подозреваемый был задержан «по горячим следам». Начиная с 13 июля, на время предварительного следствия он был заключен под стражу. Добавим, что при первоначальном избрании меры пресечения речь шла только об одной уголовной статье - по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», но в ходе следствия добавились ещё три.
«В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте преступления. Дома у мужчины провели обыск, изъяли одежду и обувь с биологическими следами. В рамках расследования проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которых подтвердили его невменяемость и помогли в установлении объективной истины. В связи с тяжестью имеющихся у него психических нарушений он нуждается в принудительных мерах медицинского характера», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Данила Ермаков уже был судим. В 2017-м году его осудили по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ за наркотики и он получил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, освободился мужчина в феврале 2021 года.
По версии следствия, ночью 11 июля 2022 года Данила Ермаков у дома по улице Коммунаров в Ельце напал на 17-летнюю жительницу Волгоградской области, приехавшую в Елец погостить к тёте.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, девушка возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. Подозреваемый шёл ей навстречу и сначала ударил её кулаком в лицо, сбив с ног, после чего бил ногами и камнями по голове. Подавив сопротивление, он оттащил девушку в кусты, где совершил действия сексуального характера. Прикрыв потерпевшую её же одеждой и травой, он похитил телефон, банковские карты, ключи и покинул место происшествия.
Утром тело девушки без признаков жизни было обнаружено недалеко от дома в кустах.
Подозреваемый был задержан «по горячим следам». Начиная с 13 июля, на время предварительного следствия он был заключен под стражу. Добавим, что при первоначальном избрании меры пресечения речь шла только об одной уголовной статье - по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», но в ходе следствия добавились ещё три.
«В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте преступления. Дома у мужчины провели обыск, изъяли одежду и обувь с биологическими следами. В рамках расследования проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которых подтвердили его невменяемость и помогли в установлении объективной истины. В связи с тяжестью имеющихся у него психических нарушений он нуждается в принудительных мерах медицинского характера», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Данила Ермаков уже был судим. В 2017-м году его осудили по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ за наркотики и он получил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, освободился мужчина в феврале 2021 года.
Туманный ёжик
Гость