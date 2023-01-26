Бензокоса, лестница, две алюминиевые кастрюли, фляги — две: 30-летний мужчина подозревается в кражах на 43 600 рублей

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

В Добровском районе задержан подозреваемый в двух кражах из домов в селе Каликино. Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый - неработающий и ранее неоднократно судимый 30-летний житель Добровского района в период с 25 по 28 декабря прошлого года года, разбив окно, проник в дом 56-летнего липчанина и вынес оттуда бензокосу, две алюминиевые кастрюли, две алюминиевые фляги, лестницу-трансформер и строительный материал - всего имущества на 30 000 рублей.

По версии следствия, в период с 12 по 28 декабря прошлого года он же повредил навесной замок и залез в дом 29-летнего липчанина, откуда похитил камеру видеонаблюдения за 13 600 рублей.Часть похищенного изъята. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.