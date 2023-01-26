Происшествия

48 минут назад

Продавщица киоска попала под уголовную статью за продажу спиртного подростку

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#алкоголь #торговля #спиртное
Продавщица киоска попала под уголовную статью за продажу спиртного подростку

64-летнюю женщину уже штрафовали за подобное нарушение.

24 января в киоске по улице Терешковой сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 УМВД выявлен факт повторной продажи спиртного несовершеннолетнему.

Как сообщает пресс-служба полиции, 64-летняя продавщица в июле 2022 года в том же киоске уже попадалась на продаже пива подростку, за что была привлечена к административной ответственности — оштрафована на 15 000 рублей.

Теперь в отношении женщины возбуждено  уже уголовное дело по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Подозреваемой грозит до года исправительных работ.
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#алкоголь #торговля #спиртное

Комментарии (2)

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сосед

4 минуты назад
Киоск снести, продавщицу оштрафовать и выгнать на пенсию!
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Алекс

11 минут назад
Фото подростка в студию.А то может ему на вид все 30 дашь
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