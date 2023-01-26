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сегодня, 14:00

В ВОЗ заявили, что «экспорт» COVID-19 из Китая сейчас вряд ли опасен для России

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#COVID-19 #коронавирус
"Экспорт" коронавируса из Китая сейчас вряд ли опасен для России, если только он не совпадёт с появлением нового варианта коронавируса, - заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Так она прокомментировала риск ухудшения эпидемиологической ситуации в России в связи с открытием границ КНР, - сообщает Оперштаб.

Отмечается, что циркулирующие в Китае варианты совпадают с теми, которые уже ранее находились и продолжают циркулировать в Европейском регионе и в России.

"По оценке ВОЗ и оценке ECDC, эти варианты в настоящее время не меняют степень риска", — отметила Вуйнович.

По её словам, необходимо и дальше постоянно соблюдать бдительность и надзор.
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#COVID-19 #коронавирус

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