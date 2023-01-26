Женщина задолжала 400 000 рублей на содержание двух дочерей

Платить алименты мать заставила только судимость.

В Лев-Толстовском районе женщина задолжала по алиментам на содержание двух дочерей 400 000 рублей.



«С момента возбуждения двух исполнительных производств мать ни разу не платила алименты своим детям, в результате чего за ней образовалась задолженность в размере 400 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.



Сначала судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», женщине назначили по 30 часов обязательных работ по каждому исполнительному производству. Но наказание мать не отработала.



Потом в отношении женщины было возбуждено уже уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, суд вынес обвинительный приговор, и только после этого женщина начала выплачивать алименты на содержание детей.