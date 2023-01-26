Общество

33 минуты назад

Женщина задолжала 400 000 рублей на содержание двух дочерей

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#дети #алименты
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Женщина задолжала 400 000 рублей на содержание двух дочерей

Платить алименты мать заставила только судимость.

В Лев-Толстовском районе женщина задолжала по алиментам на содержание двух дочерей 400 000 рублей.

«С момента возбуждения двух исполнительных производств мать ни разу не платила алименты своим детям, в результате чего за ней образовалась задолженность в размере 400 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.

Сначала судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», женщине назначили по 30 часов обязательных работ по каждому исполнительному производству. Но наказание мать не отработала.

Потом в отношении женщины было возбуждено уже уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, суд вынес обвинительный приговор, и только после этого женщина начала выплачивать алименты на содержание детей.
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#дети #алименты
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Комментарии (1)

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Юлия

21 минуту назад
Хоть про одного мужика написали бы, что привлекли за неуплату алиментов, через одного не платят, а кто платит 3 копейки.
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