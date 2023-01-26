Коронавирус
39 минут назад
В Липецкой области за сутки выявили рекордное количество случаев COVID-19 с начала года
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Предыдущий рекорд с начала года был зафиксирован 20 января, когда сообщили о 29 новых случаях заболевания.
В Липецкой области за сутки выявили 30 случаев COVID-19, один человек умер, госпитализировали троих человек, а выздоровели 12 человек. Для сравнения: 26 января 2022 года были выявлены 336 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 621 случай COVID-19, выздоровели 172 402 человека, умерли 3 949 человек.
Растут показатели суточной выявляемости случаев заболевания и в соседних регионах Черноземья. Но там за последние сутки никто не умер.
В Воронежской области за сутки выявили 81 случай COVID-19, в Тульской области — 39, в Курской области — 26, в Рязанской и Тамбовской областях — по 25, в Орловской области — 17.
В России за сутки выявили 7 077 случаев COVID-19, госпитализированы 973 человека, выздоровели 5 270 человек, умерли 40 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 917 097 случаев COVID-19, выздоровели 21 326 444 человека, умер 394 861 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 621 случай COVID-19, выздоровели 172 402 человека, умерли 3 949 человек.
Растут показатели суточной выявляемости случаев заболевания и в соседних регионах Черноземья. Но там за последние сутки никто не умер.
В Воронежской области за сутки выявили 81 случай COVID-19, в Тульской области — 39, в Курской области — 26, в Рязанской и Тамбовской областях — по 25, в Орловской области — 17.
В России за сутки выявили 7 077 случаев COVID-19, госпитализированы 973 человека, выздоровели 5 270 человек, умерли 40 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 917 097 случаев COVID-19, выздоровели 21 326 444 человека, умер 394 861 человек.
389