Происшествия

35 минут назад

По поджогу «Митсубиси» в «Университетском» возбуждено уголовное дело

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#поджог #пожар #автомобиль
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По поджогу «Митсубиси» в «Университетском» возбуждено уголовное дело

Поджигателя ищут.

Напомним, поздно вечером 24 января у ЖК «Виктория» на улице Бехтеева в Липецке cгорел автомобиль «Митсубиси», принадлежащий 34-летнему мужчине.

Поджог машины записали камеры наблюдения. На кадрах видно, как примерно в 23:15 одетый во все темное мужчина направляется со стороны дома №4 по улице Бехтеева к парковке у дома №3. Некоторое время он готовился к поджогу, а затем бросает бутылку с зажигательной смесью на капот автомобиля, «Митсубиси» и уходит с места преступления.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога».

«Разыскивается лицо, причастное к совершению преступления», - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
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#поджог #пожар #автомобиль
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Комментарии (1)

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гражданин

2 минуты назад
вроде тайота раф4 была
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