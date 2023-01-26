В России
58 минут назад
В РФ готовят закон о перераспределении прав на добычу лососей
Предлагается расширить предложенный Минсельхозом перечень продукции, для которой можно будет оформить налоговый вычет.
Росрыболовство предлагает изменить регулирование промысла лосося, обеспечивающего четверть выручки рыбодобывающих компаний. Ведомство предлагает закреплять рыболовные участки по принципу "инвестиционного нормирования", - передает РБК.
О том, что Росрыболовство готовит новый механизм предоставления прав на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб, (к ним относятся, в том числе, горбуша, нерка и другие лососевые), в конце декабря сообщил глава ведомства Илья Шестаков.
Речь идет о новом порядке организации промысла лососевых видов рыб, который, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), приносит около четверти всей выручки рыбной отрасли (в 2022 году выручка лососевого сегмента составила 59,8 млрд рублей). Власти предлагают ввести в законодательство новый механизм распределения квот по принципу "инвестиционного нормирования".
Промышленная добыча лососевых в России осуществляется на специальных рыболовных участках. В советское время они закреплялись на длительное время преимущественно за колхозами, госпромхозами, рыбоконсервными заводами, - отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. В конце 1990-х и начале 2000-х годов участки отдавались под использование на договорной основе, но на неопределенный срок. С 2008 года такие договоры начали заключать на конкурсной основе на срок от 10 до 25 лет — по усмотрению конкурсной комиссии региона, - заявил эксперт.
Всего на Дальнем Востоке — основном рыбодобывающем регионе России, по данным Росрыболовства, сформировано 1,6 тыс. морских участков для добычи анадромных видов рыб. В ВАРПЭ указывают, что под промысел конкретно лососевых отведено 1,5 тыс. участков — на них добывают горбушу, кету, нерку, кижуча, чавычу и гольца. Основной район промысла тихоокеанских лососей — Камчатка: там добывается более 50% всего вылова. Еще более 30% объемов добычи приходится на Сахалинскую область, также лососевый добывают в Хабаровском и Приморском краях, Магаданской области и на Чукотке.
По данным Росрыболовства, срок действия договоров с действующими пользователями по большинству лососевых участков истекает в 2027-2028 годах.
Необходимость в отдельном законе, касающемся права заключения договора пользования рыболовным участком для добычи анадромных видов рыб, возникла из-за разработанных еще два года назад поправок в закон "О рыболовстве". Из первоначальной версии инициативы следовало, что участки, по которым ранее были заключены договоры пользования, не будут выставляться на аукционы, напоминает Зверев. Госдума приняла эти поправки в первом чтении в январе 2021 года, но при доработке четкая формулировка была изменена — из-за этого у участников отрасли возникли опасения о возможном применении аукционов для участков, на которых они ведут добычу лосося. Если действующий механизм проведения конкурсов давал «историческим» пользователям рыболовных участков преимущество перед другими участвующими в конкурсе претендентами, то в случае проведения аукциона условия для таких компаний могли оказаться заведомо невыполнимыми, и они могли лишиться прав на участки, где инвестировали в строительство инфраструктуры, - отмечали эксперты.
Также Росрыболовство рассматривает возможность введения «инвестиционного нормирования» при распределении участков на добычу лосося, которая ранее обсуждалась в отношении закона о втором этапе инвестиционных квот, сообщили в ведомстве.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой поручить Минсельхозу и Росрыболовству совместно с бизнесом проанализировать структуру производства на береговых перерабатывающих заводах и доработать проект распоряжения об основаниях для налоговых вычетов.
Проект разработали в Минсельхозе России и направили в правительство. В нем предлагается предоставлять налоговый вычет (85% от ставки сбора за пользование водными биоресурсами) производителям четырех видов рыбной продукции: филе и мяса (включая фарш), муки и непригодных в пищу гранул. Причем для получения права на налоговый вычет эта продукция должна быть произведена из минтая, сельди или трески для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, из трески и пикши – для Северного.
Вместе с тем ассортимент рыбопродукции глубокой переработки, для стимулирования выпуска которой предусмотрели налоговый вычет, гораздо шире, считают в ВАРПЭ. По мнению экспертов ассоциации, туда входят в том числе рыбные консервы и пресервы, соленые рыба и филе, икра, печень, молоки, а также полуфабрикаты и готовые рыбные блюда. По данным ВАРПЭ, на них приходится около 13% (564 тыс. тонн) объемов производства рыбной продукции, в то время как на требующие перед употреблением дополнительной обработки мясо рыбы, филе и на муку – только 9% (396 тыс. тонн).
Рыбопродукцию глубокой переработки выпускают в России на новых береговых заводах, 25 из которых построили на первом этапе программы инвестквот. Еще 8 перерабатывающих заводов планируют запустить на втором этапе. При этом мощности заводов «заточены» на переработку не только минтая, сельди и трески, но и других видов рыб, например тихоокеанских лососей, отмечается в письме Германа Зверева.
В ВАРПЭ предлагают распространить налоговое стимулирование на предприятия, которые выпускают продукцию глубокой переработки разного типа. Кроме того, в ассоциации считают важным охватить как можно больше видов рыбы.
"Наша задача – развивать внутренний рынок и удовлетворять потребности населения в разнообразной, доступной и качественной рыбопродукции", – отметил Герман Зверев, его слова приводятся в сообщении. По его мнению, налоговое стимулирование способно позитивно повлиять на доступность рыбопродукции, уже готовой к употреблению или требующей минимальных усилий для приготовления. Это особенно актуально на фоне снижения потребления рыбы, которое фиксируют в последние годы, подчеркнул глава ассоциации.
О том, что Росрыболовство готовит новый механизм предоставления прав на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб, (к ним относятся, в том числе, горбуша, нерка и другие лососевые), в конце декабря сообщил глава ведомства Илья Шестаков.
Речь идет о новом порядке организации промысла лососевых видов рыб, который, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), приносит около четверти всей выручки рыбной отрасли (в 2022 году выручка лососевого сегмента составила 59,8 млрд рублей). Власти предлагают ввести в законодательство новый механизм распределения квот по принципу "инвестиционного нормирования".
Промышленная добыча лососевых в России осуществляется на специальных рыболовных участках. В советское время они закреплялись на длительное время преимущественно за колхозами, госпромхозами, рыбоконсервными заводами, - отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. В конце 1990-х и начале 2000-х годов участки отдавались под использование на договорной основе, но на неопределенный срок. С 2008 года такие договоры начали заключать на конкурсной основе на срок от 10 до 25 лет — по усмотрению конкурсной комиссии региона, - заявил эксперт.
Всего на Дальнем Востоке — основном рыбодобывающем регионе России, по данным Росрыболовства, сформировано 1,6 тыс. морских участков для добычи анадромных видов рыб. В ВАРПЭ указывают, что под промысел конкретно лососевых отведено 1,5 тыс. участков — на них добывают горбушу, кету, нерку, кижуча, чавычу и гольца. Основной район промысла тихоокеанских лососей — Камчатка: там добывается более 50% всего вылова. Еще более 30% объемов добычи приходится на Сахалинскую область, также лососевый добывают в Хабаровском и Приморском краях, Магаданской области и на Чукотке.
По данным Росрыболовства, срок действия договоров с действующими пользователями по большинству лососевых участков истекает в 2027-2028 годах.
Необходимость в отдельном законе, касающемся права заключения договора пользования рыболовным участком для добычи анадромных видов рыб, возникла из-за разработанных еще два года назад поправок в закон "О рыболовстве". Из первоначальной версии инициативы следовало, что участки, по которым ранее были заключены договоры пользования, не будут выставляться на аукционы, напоминает Зверев. Госдума приняла эти поправки в первом чтении в январе 2021 года, но при доработке четкая формулировка была изменена — из-за этого у участников отрасли возникли опасения о возможном применении аукционов для участков, на которых они ведут добычу лосося. Если действующий механизм проведения конкурсов давал «историческим» пользователям рыболовных участков преимущество перед другими участвующими в конкурсе претендентами, то в случае проведения аукциона условия для таких компаний могли оказаться заведомо невыполнимыми, и они могли лишиться прав на участки, где инвестировали в строительство инфраструктуры, - отмечали эксперты.
Также Росрыболовство рассматривает возможность введения «инвестиционного нормирования» при распределении участков на добычу лосося, которая ранее обсуждалась в отношении закона о втором этапе инвестиционных квот, сообщили в ведомстве.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой поручить Минсельхозу и Росрыболовству совместно с бизнесом проанализировать структуру производства на береговых перерабатывающих заводах и доработать проект распоряжения об основаниях для налоговых вычетов.
Проект разработали в Минсельхозе России и направили в правительство. В нем предлагается предоставлять налоговый вычет (85% от ставки сбора за пользование водными биоресурсами) производителям четырех видов рыбной продукции: филе и мяса (включая фарш), муки и непригодных в пищу гранул. Причем для получения права на налоговый вычет эта продукция должна быть произведена из минтая, сельди или трески для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, из трески и пикши – для Северного.
Вместе с тем ассортимент рыбопродукции глубокой переработки, для стимулирования выпуска которой предусмотрели налоговый вычет, гораздо шире, считают в ВАРПЭ. По мнению экспертов ассоциации, туда входят в том числе рыбные консервы и пресервы, соленые рыба и филе, икра, печень, молоки, а также полуфабрикаты и готовые рыбные блюда. По данным ВАРПЭ, на них приходится около 13% (564 тыс. тонн) объемов производства рыбной продукции, в то время как на требующие перед употреблением дополнительной обработки мясо рыбы, филе и на муку – только 9% (396 тыс. тонн).
Рыбопродукцию глубокой переработки выпускают в России на новых береговых заводах, 25 из которых построили на первом этапе программы инвестквот. Еще 8 перерабатывающих заводов планируют запустить на втором этапе. При этом мощности заводов «заточены» на переработку не только минтая, сельди и трески, но и других видов рыб, например тихоокеанских лососей, отмечается в письме Германа Зверева.
В ВАРПЭ предлагают распространить налоговое стимулирование на предприятия, которые выпускают продукцию глубокой переработки разного типа. Кроме того, в ассоциации считают важным охватить как можно больше видов рыбы.
"Наша задача – развивать внутренний рынок и удовлетворять потребности населения в разнообразной, доступной и качественной рыбопродукции", – отметил Герман Зверев, его слова приводятся в сообщении. По его мнению, налоговое стимулирование способно позитивно повлиять на доступность рыбопродукции, уже готовой к употреблению или требующей минимальных усилий для приготовления. Это особенно актуально на фоне снижения потребления рыбы, которое фиксируют в последние годы, подчеркнул глава ассоциации.