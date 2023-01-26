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Водитель «Фольксвагена» в Липецкой области врезался в дорожное ограждение

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#ДТП
Водитель «Фольксвагена» в Липецкой области врезался в дорожное ограждение

На автодороге в Измалковском районе водитель автомобиля не справился с управлением

Днем 25 января в Измалковском районе, 50-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Водитель госпитализирован с различными травмами.

Также 25 января 72-летний водитель «Рено» в Липецке столкнулся с автомобиля «Форд», за рулем которого находилась 29-летняя женщина, и «ВАЗом» с 21-летнем водителем за рулем. Авария произошла на улице Вермишева в Липецке. В результате ДТП госпитализированы женщина и молодой водитель отечественной машины.

В тот же день на улице Гагарина 41-летний на машине «Шевроле» сбил 28-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.
642
#ДТП

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