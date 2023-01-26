Водитель «Фольксвагена» в Липецкой области врезался в дорожное ограждение

На автодороге в Измалковском районе водитель автомобиля не справился с управлением



Днем 25 января в Измалковском районе, 50-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Водитель госпитализирован с различными травмами.



Также 25 января 72-летний водитель «Рено» в Липецке столкнулся с автомобиля «Форд», за рулем которого находилась 29-летняя женщина, и «ВАЗом» с 21-летнем водителем за рулем. Авария произошла на улице Вермишева в Липецке. В результате ДТП госпитализированы женщина и молодой водитель отечественной машины.



В тот же день на улице Гагарина 41-летний на машине «Шевроле» сбил 28-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.