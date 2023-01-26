В России предложили запретить майнинг в жилых домах

В России могут ввести запрет на майнинг в жилых домах для предотвращения пожаров. Такие рекомендации направила комиссия по энергетике Госсовета в правительство, следует из протокола заседания от 13 декабря





Сейчас в России нет законодательства, которое регулирует майнинг. В Госдуме (ГД) в декабре 2022-го планировали принять в первом чтении законопроект о легализации этого вида деятельности, деклараций о доходах и уплате налогов, а в доработанном варианте во втором и в третьем чтениях — в январе этого года. Но рассмотрение документа отложили, сообщают



Наиболее вероятно, что в случае одобрения в правительстве, предложенные Госсоветом ограничения могут быть направлены в Госдуму в рамках отдельных законопроектов, сказал «Известиям» член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. В энергодефицитных регионах (к ним относятся, например, Москва и Московская область, Кубань и Адыгея) предлагают запретить эту деятельность, а субъекты РФ намерены наделить полномочиями дополнительного налогообложения на добычу криптовалют.Сейчас в России нет законодательства, которое регулирует майнинг. В Госдуме (ГД) в декабре 2022-го планировали принять в первом чтении законопроект о легализации этого вида деятельности, деклараций о доходах и уплате налогов, а в доработанном варианте во втором и в третьем чтениях — в январе этого года. Но рассмотрение документа отложили, сообщают «Известия». Наиболее вероятно, что в случае одобрения в правительстве, предложенные Госсоветом ограничения могут быть направлены в Госдуму в рамках отдельных законопроектов, сказал «Известиям» член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.