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В Тульской области 9 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
По информации пресс-службы регионального управления МВД, авария произошла в 16:30 мск на территории Ленинского района городского округа город Тула.
ДТП произошло 25 января в 16:30 недалеко от Тулы - на круге "Золотое кольцо" у поселка Иншинский, на дороге Калуга - Тула - Михайлов - Рязань.
По предварительной информации, автомобиль Фольксваген Транспортёр совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с фурой, после чего оба транспортных средства совершили съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, при этом Фольксваген Транспортёр оказался под грузовым транспортным средством. По предварительной информации, погибли 9 человек. Водитель фуры трезв. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Тульской области устанавливают все обстоятельства данного происшествия, - сообщает полиция Тульской области.
Уголовное дело по факту ДТП в Тульской области, возбужденное УМВД России по Тульской области по ч.5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ.
С целью установления всех обстоятельств назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, устанавливается соблюдение процедуры допуска водителя грузовика к управлению транспортным средством, - сообщает СК РФ по региону.