В России

41 минуту назад

Французский производитель электрооборудования Legrand покинет российский рынок

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#Legrand #уход с рынка

Сейчас Legrand изучает варианты упорядоченной передачи своих активов.

Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке, - говорится на сайте компании.

"В связи с недавними событиями, включая растущую сложность операций и неопределенность, Legrand приняла решение прекратить ведение деятельности в России", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что компания "рассматривает варианты своевременной и упорядоченной передачи контроля" над своими российскими активами, - передает ТАСС.

Согласно данным, которые приводит Legrand, бизнес компании в РФ за 2022 год составил 1,5% от годовых продаж.

В Legrand назвали уход с рынка "лучшим вариантом" с целью соблюдения законодательства, а также обеспечения операций для сотрудников и покупателей в долгосрочной перспективе, - передает РИА Новости.
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#Legrand #уход с рынка

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