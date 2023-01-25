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«Ведомости»: госдолг России вырос до 22,8 трлн рублей
По информации Минфина, внутренний госдолг на 1 января 2023 года составил 18,781 триллиона рублей, включая госгарантии в российской валюте на сумму 701,67 миллиарда рублей.
По данным, опубликованным на сайте министерства, по состоянию на 1 января 2023 года объем внутреннего долга составляет 18,781 трлн рублей, внешнего — 4,039 трлн рублей.
Расходы на обслуживание долга достигли 1,33 трлн рублей (4% от всех бюджетных расходов), - сообщил представитель Минфина. В 2021 году траты на госдолг составляли всего 1,084 трлн руб.
В декабре 2022 года в отчете Счетной палаты сообщалось, что расходы на обслуживание госдолга России превысили 1,018 трлн рублей. По закону о федеральном бюджете на 2023–2025 годы госдолг РФ будет увеличиваться три года подряд и в 2025-м достигнет отметки 29,9 трлн рублей.