Сотни лет в Сети: «Ростелеком» посчитал, сколько данных липчане скачали за каникулы

В праздничные дни c 31 декабря по 8 января абоненты «Ростелекома» в Липецкой области скачали 12 тысяч терабайт (ТБ) данных — больше, чем когда-либо за аналогичный период.

Примерно столько трафика необходимо, чтобы без остановки смотреть кино в HD-формате на протяжении 685 лет. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на треть: в новогодние каникулы пользователи сгенерировали 9,5 тысячи ТБ трафика. В целом за год, то общий объем трафика «Ростелекома» в регионе увеличился на 30 %: липчане скачали 353 тысячи терабайт (ТБ) данных, что на 90 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы были готовы к максимальной нагрузке на сети в новогодние каникулы. Во-первых, за год вырос общий трафик потребления и предпосылок к его снижению в праздничные выходные не было. Во-вторых, осенью и зимой отмечался всплеск подключений нашего видеосервиса Wink (18+). Тем более, что платформа запустила несколько очень интересных акций. Например, участники “Выгодного киномарафона” за каждые три просмотренных фильма получают сертификат, которым могут оплатить не вошедшее в подписку кино. К слову, многие спецпредложения продолжают действовать и сейчас».

Алена Клычкова, абонент «Ростелекома»:

«Мы с мужем киноманы — следим за новинками, “глотаем” фильмы и сериалы. Зная, что на каникулах будем дома, составили целый список из того, что хотим посмотреть. Перед праздниками оформили подписку “Wink 6в1”, которая открывает доступ к пяти дополнительным онлайн-кинотеатрам. Еще не было случая, чтобы не нашли какое-то кино или дополнительно платили за фильм. При этом стоимость пакета значительно ниже, чем при подключении платформ по отдельности».

Подписка «Wink 6в1» включает 176 ТВ–каналов, 55 тысячам фильмов и сериалов, включенных в библиотеку сервиса «Ростелекома». Кроме того, пользователи получают доступ к платформам AMEDIATEKA, more.tv, START, Кинопоиск и viju (18+).

Получить более подробную информацию об услуге можно на сайте Wink и по телефону горячей линии 8 800 450 0 150.





