Компания «Лебедяньмолоко» получила российский сертификат FSSC 22000

Липецкий производитель в очередной раз подтвердил высокое качество своих продуктов

Компания ООО «Лебедяньмолоко» после успешно пройденного аудита получила российский сертификат на соответствие системы менеджмента пищевой безопасности требованиям схемы FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Документ отражает соблюдение липецким производителем мировых стандартов производства и подтверждает высокое качество и безопасность выпускаемой продукции.



Аудит проведен экспертами компании SAI Global Eurasia — одним из ведущих мировых органов по сертификации.



На сегодня FSSC 22000 является наиболее надежной независимо управляемой схемой сертификации систем пищевой безопасности, охватывающей всю цепь производства и поставок. В его основу легли такие признанные во всем мире стандарты безопасности продуктов питания, как ISO 22000, отраслевые программы предварительных условий (ППУ) и дополнительные требования схемы сертификации FSSC 22000.



Стандарт FSSC 22000 имеет признание в рамках Глобальной инициативы по безопасности пищевых продуктов GFSI наравне со стандартами IFS, BRC и др.



По результатам сертификационного аудита компания «Лебедяньмолоко» признана соответствующей требованиям схемы сертификации FSSC 22000 в отношении производства пастеризованного молока, кефира, йогурта, творога, сметаны и сливочного масла.



«Лебедяньмолоко» стремится обеспечивать высокий уровень безопасности всех технологических процессов на производстве. Получение российского сертификата по схеме FSSC 22000 — это важное событие для компании. Он дает всем покупателям абсолютную гарантию того, что они приобретают высококачественный и натуральный продукт, который полностью соответствует современным требованиям российского законодательства и международных стандартов», — отметила директор по качеству ООО «Лебедяньмолоко» Марина Скрынникова.



В декабре прошлого года компания прошла сертификацию производства на соответствие международной системе качества FSSC 22000 в версии v. 5.1. Сертификацию предприятия осуществляла ведущая международная компания по аудиту — DNV GL (Норвегия). Данный сертификат дает предприятию право сотрудничать с крупнейшими международными компаниями, корпорациями и торговыми сетями, так как является гарантией соблюдения всех предъявляемых ими требований.

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