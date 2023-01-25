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В Южной Корее затонуло грузовое судно с 22 членами экипажа на борту
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Береговая охрана нашла 12 членов экипажа затонувшего между Южной Кореей и Японией судна.
Двенадцать человек из 22 членов экипажа затонувшего в водах между Южной Кореей и Японией гонконгского судна найдены, но 11 из них находятся без сознания, береговая охрана Южной Кореи и Японии продолжает совместную поисковую операцию, - передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что зарегистрированное в Гонконге грузовое судно с 22 людьми на борту затонуло в Восточно-Китайском море в районе острова Дандзё, относящегося к японской префектуре Нагасаки. Телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщал о спасении четырех человек.
Грузовое судно Jin Tian с 22 членами экипажа на борту, перевозившее древесину, затонуло в 148,2 километра к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо на юге Южной Кореи в среду в 1.45 (19.45 вторника мск). В команде 14 китайцев и восемь человек из Мьянмы.
Указывается, что на данный момент найдены 12 человек, 11 из них находятся без сознания. Пострадавшие, скорее всего, будут отправлены в Нагасаки в Японию.
Поисково-спасательная операция продолжается с участием южнокорейской и японской береговой охраны и морских сил самообороны Японии. Направлены пять катеров охраны, четыре самолета два иностранных грузовых судна.
Ранее сообщалось, что зарегистрированное в Гонконге грузовое судно с 22 людьми на борту затонуло в Восточно-Китайском море в районе острова Дандзё, относящегося к японской префектуре Нагасаки. Телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщал о спасении четырех человек.
Грузовое судно Jin Tian с 22 членами экипажа на борту, перевозившее древесину, затонуло в 148,2 километра к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо на юге Южной Кореи в среду в 1.45 (19.45 вторника мск). В команде 14 китайцев и восемь человек из Мьянмы.
Указывается, что на данный момент найдены 12 человек, 11 из них находятся без сознания. Пострадавшие, скорее всего, будут отправлены в Нагасаки в Японию.
Поисково-спасательная операция продолжается с участием южнокорейской и японской береговой охраны и морских сил самообороны Японии. Направлены пять катеров охраны, четыре самолета два иностранных грузовых судна.
68