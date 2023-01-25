В России
10 минут назад
75% медиков заявили о несоответствии своей зарплаты установленному президентом уровню
В Минздраве сообщили, что актуальные данные Росстата по итогам всего 2022 года следует ожидать в середине апреля.
Зарплата большинства врачей и среднего медперсонала до сих пор не достигла уровня, установленного еще майскими указами президента России 2012 года, - пишут "Известия".
Это показал мониторинг Народного фронта (ОНФ), проведенный среди работников медорганизаций. Согласно указу, заработок врачей уже к 2018 году должен был составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%. Однако три четверти опрошенных заявили, что их уровень дохода этим критериям не соответствует.
"75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов", - рассказал начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич.
По его словам, всего в исследовании приняли участие 25 тысяч медработников, выборка репрезентативная. В рамках мониторинга также еще раз подтвердилась проблема нехватки врачей и медперсонала, - добавил Дмитрий Цвич.
В ноябре прошлого года, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дефицит кадров составляет около 25–26 тыс. человек среди врачей и около 50 тыс. человек — среди среднего медперсонала.
Критерии президентского указа в 2021 году в отношении зарплат врачей выполнили только в 50 регионах, по среднему медперсоналу — в 66, подчеркивал министр. По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2022 года уровня в 200% достигли только 24 субъекта, превысили его 19. Для приведения показателей в соответствие с требованиями указа президента правительство в 2022 году выделило субъектам 58,5 млрд рублей, добавил Михаил Мурашко.
Актуальные данные Росстата по итогам всего 2022 года появятся в середине апреля, - заявили в Минздраве. Представители ведомства также обратили внимание, что за девять месяцев 2022 года соотношения зарплат врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу в субъектах "в пределах 5% отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов".
Это показал мониторинг Народного фронта (ОНФ), проведенный среди работников медорганизаций. Согласно указу, заработок врачей уже к 2018 году должен был составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%. Однако три четверти опрошенных заявили, что их уровень дохода этим критериям не соответствует.
"75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов", - рассказал начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич.
По его словам, всего в исследовании приняли участие 25 тысяч медработников, выборка репрезентативная. В рамках мониторинга также еще раз подтвердилась проблема нехватки врачей и медперсонала, - добавил Дмитрий Цвич.
В ноябре прошлого года, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дефицит кадров составляет около 25–26 тыс. человек среди врачей и около 50 тыс. человек — среди среднего медперсонала.
Критерии президентского указа в 2021 году в отношении зарплат врачей выполнили только в 50 регионах, по среднему медперсоналу — в 66, подчеркивал министр. По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2022 года уровня в 200% достигли только 24 субъекта, превысили его 19. Для приведения показателей в соответствие с требованиями указа президента правительство в 2022 году выделило субъектам 58,5 млрд рублей, добавил Михаил Мурашко.
Актуальные данные Росстата по итогам всего 2022 года появятся в середине апреля, - заявили в Минздраве. Представители ведомства также обратили внимание, что за девять месяцев 2022 года соотношения зарплат врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу в субъектах "в пределах 5% отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов".