В России

10 минут назад

75% медиков заявили о несоответствии своей зарплаты установленному президентом уровню

35
#зарплата #медики

В Минздраве сообщили, что актуальные данные Росстата по итогам всего 2022 года следует ожидать в середине апреля.

Зарплата большинства врачей и среднего медперсонала до сих пор не достигла уровня, установленного еще майскими указами президента России 2012 года, - пишут "Известия".

Это показал мониторинг Народного фронта (ОНФ), проведенный среди работников медорганизаций. Согласно указу, заработок врачей уже к 2018 году должен был составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%. Однако три четверти опрошенных заявили, что их уровень дохода этим критериям не соответствует.

"75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов", - рассказал начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич.

По его словам, всего в исследовании приняли участие 25 тысяч медработников, выборка репрезентативная. В рамках мониторинга также еще раз подтвердилась проблема нехватки врачей и медперсонала, - добавил Дмитрий Цвич.

В ноябре прошлого года, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дефицит кадров составляет около 25–26 тыс. человек среди врачей и около 50 тыс. человек — среди среднего медперсонала.

Критерии президентского указа в 2021 году в отношении зарплат врачей выполнили только в 50 регионах, по среднему медперсоналу — в 66, подчеркивал министр. По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2022 года уровня в 200% достигли только 24 субъекта, превысили его 19. Для приведения показателей в соответствие с требованиями указа президента правительство в 2022 году выделило субъектам 58,5 млрд рублей, добавил Михаил Мурашко.

Актуальные данные Росстата по итогам всего 2022 года появятся в середине апреля, - заявили в Минздраве. Представители ведомства также обратили внимание, что за девять месяцев 2022 года соотношения зарплат врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу в субъектах "в пределах 5% отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов".
35
#зарплата #медики

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В РФ предлагают ужесточить оборот этилового спирта
#этиловый спирт #оборот
В РФ предлагают ужесточить оборот этилового спирта

47 минут назад

В России
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки из-за их популярности
#Чебурашка #игрушки
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки из-за их популярности

сегодня, 14:40

В России
Отечественные фильмы впервые собрали больше половины всей кассы года
#фильмы #кино
Отечественные фильмы впервые собрали больше половины всей кассы года

сегодня, 13:58

В России
Кабмин расширил список вузов, в которых можно бесплатно получить второе высшее образование в области...
#второе высшее образование #искусство #образование
Кабмин расширил список вузов, в которых можно бесплатно получить второе высшее образование в области...

сегодня, 13:22

В России
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,5
#землетрясение #Сахалин
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,5

сегодня, 11:57

В России
В Екатеринбурге учителя элитной гимназии обвинили в заклеивании рта ученику скотчем
#школьники #издевательство
В Екатеринбурге учителя элитной гимназии обвинили в заклеивании рта ученику скотчем

сегодня, 11:19

В России