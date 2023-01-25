В России
50 минут назад
В РФ предлагают ужесточить оборот этилового спирта
Сейчас производителям достаточно маркировать вторичную упаковку.
Некоторые депутаты Госдумы и члены Совета Федерации подготовили законопроект, ужесточающий оборот этилового спирта (этанола) и лекарственных препаратов с ним.
Документ вводит обязанность производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием "этанол" наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки, говорится в пояснительной записке к документу. С этой целью вносятся поправки в законы об обороте лекарственных средств и лицензировании. Сейчас производителям достаточно маркировать вторичную упаковку. Законопроект также определяет, кому возможна продажа (передача) этанола: это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медорганизации и аккредитованные испытательные лаборатории, - передает РБК.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что производство фармсубстанции этанола, согласно экспертным оценкам, по итогам прошлого года должно превысить 7 млн декалитров, что почти в два раза, согласно позиции Росалкогольрегулирования, больше потребностей фармпромышленности (4 млн декалитров). Это, по мнению законодателей, свидетельствует о существовании каналов нелегального сбыта этанола, в том числе через структуры, занимающиеся ветеринарией и животноводством. В пояснительной записке также отмечается, что прогнозируемый размер недополученных акцизов по этиловому спирту по итогам прошлого года превысит 17 млрд рублей.
Документ вводит обязанность производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием "этанол" наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки, говорится в пояснительной записке к документу. С этой целью вносятся поправки в законы об обороте лекарственных средств и лицензировании. Сейчас производителям достаточно маркировать вторичную упаковку. Законопроект также определяет, кому возможна продажа (передача) этанола: это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медорганизации и аккредитованные испытательные лаборатории, - передает РБК.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что производство фармсубстанции этанола, согласно экспертным оценкам, по итогам прошлого года должно превысить 7 млн декалитров, что почти в два раза, согласно позиции Росалкогольрегулирования, больше потребностей фармпромышленности (4 млн декалитров). Это, по мнению законодателей, свидетельствует о существовании каналов нелегального сбыта этанола, в том числе через структуры, занимающиеся ветеринарией и животноводством. В пояснительной записке также отмечается, что прогнозируемый размер недополученных акцизов по этиловому спирту по итогам прошлого года превысит 17 млрд рублей.