Экономика

сегодня, 10:05

Липчане активно сдают вещи в ломбарды: выдано более 59 тысяч займов на 678 миллионов рублей

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#деньги
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Липчане активно сдают вещи в ломбарды: выдано более 59 тысяч займов на 678 миллионов рублей

По итогам 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года число договоров увеличилось на 5%.

По итогам девяти месяцев прошлого года жители Липецкой области получили в ломбардах 59,4 тысячи займов на 678 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года число договоров увеличилось на 5%, а объем выданных гражданам денежных средств снизился примерно на 1%. Такие данные приводит пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области.

«Липчане получают деньги под залог личных ценных вещей. На 1 октября жители Липецкой области были должны ломбардам 265,8 миллиона рублей — это сумма основного долга и процентов», - отмечают в липецком Отделении Банка России.

При этом жителей региона предупреждают, что под ломбарды могут маскироваться комиссионные магазины, которые приобретают имущество «с правом обратного выкупа», но юридически это не является залогом, поэтому вещь могут продать в любое время.

А некоторые ломбарды берут с заемщика проценты по займу уже со дня оформления договора. Это нарушение прав потребителей финансовых услуг. В конце 2022 года Банк России рекомендовал участникам рынка начислять проценты со следующего дня после предоставления займа, если он не был погашен в день выдачи.
5 406
#деньги
1

Комментарии (5)

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Кот

8 минут назад
Жить то надо как-то людям
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Ваш

40 минут назад
Коммунист, при Сталине такое тоже было. Через сеть Торгсинов (торговля с иностранцами), у советикусов скупали за дёшево залото, серебро, драгоценности (которое было по наследству с царских времён) и продавали иностранцам за валюту.
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Коммунист

сегодня, 10:25
Гарри, капитализм, чё...
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Житель

сегодня, 10:24
Видно от хорошей жизни ...
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Гарри

сегодня, 10:17
Благосостояние людей падает, несмотря на официальные статистические данные и отчёты. Уровень жизни снижается, количество нуждающихся растёт. Вот люди и пытаются поправить свое материальное положение любым путем. Не кредит, так ломбард.
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