сегодня, 14:40
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки из-за их популярности
Как показал предварительный мониторинг Роскачества, на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа, рынок наполнили Чебурашки самого разного качества.
Как показал предварительный мониторинг Роскачества, на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа, рынок наводнили Чебурашки самого разного качества, в основном это обезличенные изделия китайского производства, которые продаются на маркетплейсах. Помимо того, решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ. Среди ключевых потребительских опасений – использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный "химический" запах, производственный брак. При этом некоторые игрушки стоят довольно дорого – Роскачество выяснит, соответствует ли качество высокой цене. Результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года, - говорится в сообщении.
"Лабораторные испытания игрушек Чебурашка включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Также Роскачество оценит игрушки на прочность, устойчивость окраски, а также проверит наличие сертификатов соответствия. Закупка Чебурашек пройдет как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах, включая супермаркеты, специализированные магазины для детей и небольшие точки продаж", – заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Ранее Роскачество обнаружило в игрушках Хагги Вагги превышения по содержанию фенола и предложило ужесточить требования для их реализации.