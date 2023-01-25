В России
36 минут назад
Отечественные фильмы впервые собрали больше половины всей кассы года
Произошло это из-за "ухода Голливуда", в денежном выражении кассовые сборы увеличились меньше чем на 2 млрд рублей.
Российские фильмы по итогам прошлого года впервые обеспечили больше половины киносборов, - говорится в отчете Фонда кино. Отмечается, что это произошло это из-за "ухода Голливуда": в денежном выражении кассовые сборы увеличились меньше чем на 2 млрд рублей.
Уточняется, что доля отечественного кино в кассовых сборах кинопроката по итогам 2022 года достигла 52,1%. Показатель 50% преодолен впервые как минимум с 2015 года (более ранних данных по общему рынку кинопроката Фонд кино не публиковал).
Но в абсолютных значениях рост кассы российских фильмов не превышает 2 млрд рублей, или 18,5%: в 2021 году отечественное кино заработало 10,4 млрд рублей, в 2022-м — 12,3 млрд рублей. Максимумом в денежном выражении результат также не стал: в прошлые годы даже на фоне конкуренции с иностранными производителями контента российские ленты зарабатывали больше. Так, в 2018 году общая касса отечественного кино составляла 13,8 млрд рублей (доля в кассовых сборах тогда равнялась 27,5%), в 2017-м — 13 млрд рублей (доля — 24,3%), - передает РБК.
Однако совокупные сборы всего кинопроката за прошлый год рухнули почти на 42% по сравнению с 2021 годом, или на 17,1 млрд рублей в абсолютных значениях, до 23,7 млрд рублей. Меньший результат — 22,9 млрд рублей — был зафиксирован только в 2020 году, когда российские кинотеатры несколько недель были закрыты из-за пандемии коронавируса, а позже работали с ограничениями по заполняемости.
Впервые за 2022 год зарубежное кино уступило российскому по сборам в апреле. В июле, августе и сентябре благодаря премьерам западного контента, произведенного независимыми или небольшими студиями, иностранное кино вновь начало опережать отечественное. Но в октябре на фоне премьеры исторической драмы "Сердце Пармы" российское кино вновь опередило иностранное по сборам.
Лидером по сборам в кинопрокате стал отечественный фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы", который собрал 1,7 млрд рублей, в пятерку лидеров вошел и российский фильм "Сердце Пармы" (0,9 млрд рублей).
Уточняется, что доля отечественного кино в кассовых сборах кинопроката по итогам 2022 года достигла 52,1%. Показатель 50% преодолен впервые как минимум с 2015 года (более ранних данных по общему рынку кинопроката Фонд кино не публиковал).
Но в абсолютных значениях рост кассы российских фильмов не превышает 2 млрд рублей, или 18,5%: в 2021 году отечественное кино заработало 10,4 млрд рублей, в 2022-м — 12,3 млрд рублей. Максимумом в денежном выражении результат также не стал: в прошлые годы даже на фоне конкуренции с иностранными производителями контента российские ленты зарабатывали больше. Так, в 2018 году общая касса отечественного кино составляла 13,8 млрд рублей (доля в кассовых сборах тогда равнялась 27,5%), в 2017-м — 13 млрд рублей (доля — 24,3%), - передает РБК.
Однако совокупные сборы всего кинопроката за прошлый год рухнули почти на 42% по сравнению с 2021 годом, или на 17,1 млрд рублей в абсолютных значениях, до 23,7 млрд рублей. Меньший результат — 22,9 млрд рублей — был зафиксирован только в 2020 году, когда российские кинотеатры несколько недель были закрыты из-за пандемии коронавируса, а позже работали с ограничениями по заполняемости.
Впервые за 2022 год зарубежное кино уступило российскому по сборам в апреле. В июле, августе и сентябре благодаря премьерам западного контента, произведенного независимыми или небольшими студиями, иностранное кино вновь начало опережать отечественное. Но в октябре на фоне премьеры исторической драмы "Сердце Пармы" российское кино вновь опередило иностранное по сборам.
Лидером по сборам в кинопрокате стал отечественный фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы", который собрал 1,7 млрд рублей, в пятерку лидеров вошел и российский фильм "Сердце Пармы" (0,9 млрд рублей).