В России
сегодня, 13:22
Кабмин расширил список вузов, в которых можно бесплатно получить второе высшее образование в области искусств
Соответствующий документ будет опубликован.
В РФ увеличилось число вузов, в которых россияне могут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Соответствующее постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.
Список таких вузов дополнился двумя образовательными организациями. Это Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и его филиал в Кемерове, а также Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова.
Как и раньше, бесплатно получить ещё одно высшее образование в области искусств можно в таких ведущих профильных вузах, как Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке – Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М.Горького.
Уточняется, что в список специальностей, которые можно освоить за счёт бюджетных средств, входят режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.
Право на поступление в вузы для получения второго или последующего бесплатного высшего образования по творческим специальностям у абитуриентов появилось в 2022 году. Закон об этом был разработан по поручению Президента и принят в 2021 году. Решение связано с тем, что нередко в творческие профессии люди приходят в более осознанном возрасте, уже имея высшее образование и определённый трудовой опыт.
Список таких вузов дополнился двумя образовательными организациями. Это Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и его филиал в Кемерове, а также Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова.
Как и раньше, бесплатно получить ещё одно высшее образование в области искусств можно в таких ведущих профильных вузах, как Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке – Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М.Горького.
Уточняется, что в список специальностей, которые можно освоить за счёт бюджетных средств, входят режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.
Право на поступление в вузы для получения второго или последующего бесплатного высшего образования по творческим специальностям у абитуриентов появилось в 2022 году. Закон об этом был разработан по поручению Президента и принят в 2021 году. Решение связано с тем, что нередко в творческие профессии люди приходят в более осознанном возрасте, уже имея высшее образование и определённый трудовой опыт.