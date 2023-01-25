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Кабмин расширил список вузов, в которых можно бесплатно получить второе высшее образование в области искусств

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#второе высшее образование #искусство #образование

Соответствующий документ будет опубликован.

В РФ увеличилось число вузов, в которых россияне могут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Соответствующее постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.

Список таких вузов дополнился двумя образовательными организациями. Это Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и его филиал в Кемерове, а также Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова.

Как и раньше, бесплатно получить ещё одно высшее образование в области искусств можно в таких ведущих профильных вузах, как Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке – Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М.Горького.

Уточняется, что в список специальностей, которые можно освоить за счёт бюджетных средств, входят режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Право на поступление в вузы для получения второго или последующего бесплатного высшего образования по творческим специальностям у абитуриентов появилось в 2022 году. Закон об этом был разработан по поручению Президента и принят в 2021 году. Решение связано с тем, что нередко в творческие профессии люди приходят в более осознанном возрасте, уже имея высшее образование и определённый трудовой опыт.
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#второе высшее образование #искусство #образование

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