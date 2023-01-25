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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,5

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#землетрясение #Сахалин

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Сейсмологи зарегистрировали 25 января в 14:57 (06:57 мск) в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина) второе за сутки землетрясение магнитудой 3,5, - рассказала ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" (Сахалинский филиал геофизической службы РАН) Елена Семенова.

По ее словам, магнитуда землетрясения составила 3,5, глубина очага - 6 километров,а эпицентр располагался в 18 километрах западнее села Рощино (Смирныховский район Сахалина).

По оперативным данным сейсмологов, подземные толчки ощутили жители села Онор в Смирныховском районе. Более подробная информация уточняется.

Ранее 25 января сейсмологи сообщали о ночном землетрясении в Смирныховском районе региона. Тогда магнитуда составила 4,4. Подземные толчки ощутили жители села Онор.
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#землетрясение #Сахалин

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