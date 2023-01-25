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11 минут назад

В Екатеринбурге учителя элитной гимназии обвинили в заклеивании рта ученику скотчем

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#школьники #издевательство

Учитель элитной гимназии Екатеринбурга заклеила третьекласснику рот скотчем.

Учитель элитной гимназии Екатеринбурга заклеила третьекласснику рот скотчем, - сообщила накануне мама школьника.

По ее словам, физическому насилию подвергаются и другие дети. Об издевательстве над сыном со стороны педагога женщина узнала в родительском чате. После расспросов эту информацию подтвердил и сам ребенок. Мальчик признался, что учитель позволяет себе рукоприкладство, - пишут "Известия".

СК РФ по Свердловской области организовал проведение процессуальной проверки сообщения о возможном применении физического насилия одним из педагогов местного образовательного учреждения в отношении ряда учеников начальных классов.

В ходе проверочных мероприятий следователями СКР будет устанавливаться достоверность этой информации, а также выясняться, имелись ли в данной гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения поступивших сведений, ситуации будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки следствием СКР будет принято обоснованное процессуальное решение, - говорится в сообщении ведомства.

Директор образовательного учреждения отказался комментировать ситуацию.
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#школьники #издевательство

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