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11 минут назад
В Екатеринбурге учителя элитной гимназии обвинили в заклеивании рта ученику скотчем
Учитель элитной гимназии Екатеринбурга заклеила третьекласснику рот скотчем.
Учитель элитной гимназии Екатеринбурга заклеила третьекласснику рот скотчем, - сообщила накануне мама школьника.
По ее словам, физическому насилию подвергаются и другие дети. Об издевательстве над сыном со стороны педагога женщина узнала в родительском чате. После расспросов эту информацию подтвердил и сам ребенок. Мальчик признался, что учитель позволяет себе рукоприкладство, - пишут "Известия".
СК РФ по Свердловской области организовал проведение процессуальной проверки сообщения о возможном применении физического насилия одним из педагогов местного образовательного учреждения в отношении ряда учеников начальных классов.
В ходе проверочных мероприятий следователями СКР будет устанавливаться достоверность этой информации, а также выясняться, имелись ли в данной гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения поступивших сведений, ситуации будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки следствием СКР будет принято обоснованное процессуальное решение, - говорится в сообщении ведомства.
Директор образовательного учреждения отказался комментировать ситуацию.
По ее словам, физическому насилию подвергаются и другие дети. Об издевательстве над сыном со стороны педагога женщина узнала в родительском чате. После расспросов эту информацию подтвердил и сам ребенок. Мальчик признался, что учитель позволяет себе рукоприкладство, - пишут "Известия".
СК РФ по Свердловской области организовал проведение процессуальной проверки сообщения о возможном применении физического насилия одним из педагогов местного образовательного учреждения в отношении ряда учеников начальных классов.
В ходе проверочных мероприятий следователями СКР будет устанавливаться достоверность этой информации, а также выясняться, имелись ли в данной гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения поступивших сведений, ситуации будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки следствием СКР будет принято обоснованное процессуальное решение, - говорится в сообщении ведомства.
Директор образовательного учреждения отказался комментировать ситуацию.