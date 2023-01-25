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В Красноярском крае учеников 9 школ эвакуировали из-за угрозы минирования
Всех учащихся отправили домой. Сообщение о минировании оказалось ложным, никаких опасных и подозрительных предметов в образовательном учреждении не нашли.
По предварительной информации, на электронную почту нескольких учебных заведений пришли сообщения о минировании, проводится эвакуация в школах №7, 10, 15, 4 и 18.
В ЕДСС Ачинска подтвердили, что в образовательных учреждениях работают экстренные службы, проводится обследование помещений, сообщает ТАСС. Всего в городе работает 20 общеобразовательных школ. Среди них есть кадетский корпус и Мариинская гимназия.
"Нам поступило сообщение [о минировании]. Эвакуировано девять школ. Выехали оперативные службы. Проводится обследование", - сообщили в ЕДДС.
Среди учреждений, где эвакуированы школьники, Мариинская женская гимназия-интернат.
Кроме того, около 20 школ Томска получили электронное письмо с сообщением о минировании 25 января.
"По информации департамента образования, в ряд школ Томска пришло электронное письмо с сообщением о минировании. Руководством учреждений сигнал был оперативно передан в правоохранительные органы. В школах усилен контроль доступа на территорию, силами персонала и полиции проходит обследование на наличие подозрительных предметов", - рассказали в пресс-службе городской мэрии.
Отмечается, что таких школ было порядка 20.
"Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций. По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, направленных по электронной почте из-за рубежа", - приводятся в сообщении пресс-службы обладминистрации слова замгубернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.
Анонимное сообщение о "минировании" поступило также 25 января в Оренбургский государственный университет (ОГУ), студентов и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале вуза.
Эвакуация по аналогичным причинам проводилась в ОГУ трижды на прошлой неделе, а также во вторник, 24 января. Угроза тогда оказалась ложной.