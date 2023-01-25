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Экспорт из РФ в Польшу в 2022 году вырос вопреки санкциям

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Экспорт из России в Польшу за первые три квартала 2022 года вырос на 8,5%. В основном это произошло за счет удорожания поставляемых в республику российских энергоресурсов. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«Полных данных за 2022 год пока нет, за первые три квартала наш импорт из Польши сократился более чем на 40%, экспорт вырос на 8,5%, в основном за счет удорожания поставляемых туда российских нефти и нефтепродуктов, а до апреля — также газа», — пояснил дипломат.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году товарооборот РФ с Польшей вырос на 152% по сравнению с 2020-м и составил $22,5 млрд. Республика стала 11 крупнейшим торговым партнером России, превзойдя по этому показателю, например, Францию.

Как ранее сообщало издание Business Insider, с января по апрель 2022 года Россия оставалась третьим крупнейшим партнером Польши по сумме импорта после Германии и Китая.

За первые четыре месяца прошлого года импорт из РФ в Польшу составил 38,9 млрд злотых ($8,9 млрд), следует из последних данных польского Главного управления статистики. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года сумма импорта выросла на 104%, пишут «Известия».
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