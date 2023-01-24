Происшествия

56 минут назад

У попавшегося повторно пьяным за рулём водителя конфисковали «Пежо»

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#ПДД #нарушение
У попавшегося повторно пьяным за рулём водителя конфисковали «Пежо»

Также мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года.

Становлянский районный суд вынес приговор москвичу по части 1 статьи 264.1 УК РФ за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, водитель ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения: в первый раз его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

Но 10 ноября прошлого года мужчина был вновь задержан сотрудниками ДПС на 361-м трассы «Дон» М-4 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый вину признал. Его приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.

Автомобиль «Пежо 406» конфискован и обращен в собственность государства.
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#ПДД #нарушение

Комментарии (1)

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Достойные зарплаты.

41 минуту назад
Не чего страшного 200 часов дали заработает теперь на новый автомобиль.
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