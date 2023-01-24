У попавшегося повторно пьяным за рулём водителя конфисковали «Пежо»

Также мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года.

Становлянский районный суд вынес приговор москвичу по части 1 статьи 264.1 УК РФ за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, водитель ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения: в первый раз его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.



Но 10 ноября прошлого года мужчина был вновь задержан сотрудниками ДПС на 361-м трассы «Дон» М-4 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Подсудимый вину признал. Его приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.



Автомобиль «Пежо 406» конфискован и обращен в собственность государства.