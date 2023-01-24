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В России снизились продажи продуктов питания

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По предварительным оценкам крупнейших ритейлеров, натуральные продажи продовольственных товаров сократились в торговых сетях максимум на 5% по сравнению с прошлым годом.

Отрицательную динамику бизнес наблюдал в основном в гипермаркетах и супермаркетах, а в дискаунтерах и «магазинах у дома» натуральные продажи выросли примерно на 2-3% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Известиям» 24 января рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Наиболее заметное снижение компании наблюдали в категории газированных напитков — их продажи в среднем по году сократились почти на 10%, также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов. Заметный рост был в категории ЗОЖ-товаров: фруктов, овощей, диетических круп, а также пива. В текущем году мы ожидаем восстановления позитивной динамики натуральных продаж, в первую очередь, за счет тех же форматов, которые показали рост в 2022 году, а также за счет развития продаж в онлайн-сегменте торговых сетей», — пояснил он.

В Росстате «Известиям» уточнили, что фиксируют данные о сопоставимых ценах в торговле — это позволяет оценить обороты в денежном эквиваленте. Так, к примеру, с апреля оборот снизился более, чем на 5% к аналогичному периоду 2021 года. Максимальное падение было в октябре — минус 4,5%. В целом по январю-ноябрю продажи уменьшились на чуть более 1%.
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