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С 1 марта придется заранее резервировать дату и время проезда на машине через границу РФ

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#граница РФ #пересечение границы

Порядок будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев разработал поправки, которые обязывают с 1 марта заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России, - передает ТАСС.

"Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ", - говорится в документе.

Отмечается, что этот порядок будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди. Правительство должно будет предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Также подчеркивается, что правительство утвердит требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска через границу. Речь, в частности, идет о площадках для стоянки с подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами, бесплатными туалетами, а также техническими средствами, позволяющими зарезервировать дату и времени пересечения госграницы.

До 31 декабря 2023 года правительство сможет предусмотреть особенности при реализации схемы пересечения автотранспортом границы с резервированием даты и времени. Эти решения могут применяться до 1 марта 2024 года.
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#граница РФ #пересечение границы

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