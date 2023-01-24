В ЦБ РФ готовят к внесению в Госдуму проект о самозапрете на получение кредитов

Выставленный на "Госуслугах" самозапрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, а банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения. Взять кредит возможно через два дня после снятия галочки.





"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — говорится в сообщении ЦБ РФ.



Центробанк предложил ввести этот механизм в 2022 году. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, где у человека есть счет.



По задумке регулятора, ставить соответствующую отметку или отказываться от нее можно неограниченное количество раз. Взять кредит возможно через два дня после снятия галочки. Как пояснил Банк России, такой срок выбран, поскольку, когда у кого-либо есть "небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва коммуникации" с мошенниками, он, как правило, понимает, что был обманут, - передает



С таким механизмом кредитные организации "концептуально согласны", - заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он рассказал, как это будет работать.



"Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй", — отметил Волуйков.



Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование. В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, - сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — говорится в сообщении ЦБ РФ.Центробанк предложил ввести этот механизм в 2022 году. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, где у человека есть счет.По задумке регулятора, ставить соответствующую отметку или отказываться от нее можно неограниченное количество раз. Взять кредит возможно через два дня после снятия галочки. Как пояснил Банк России, такой срок выбран, поскольку, когда у кого-либо есть "небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва коммуникации" с мошенниками, он, как правило, понимает, что был обманут, - передает РБК С таким механизмом кредитные организации "концептуально согласны", - заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он рассказал, как это будет работать."Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй", — отметил Волуйков.Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.