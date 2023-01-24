Происшествия

47 минут назад

23-летнего липчанина осудили за за пять мелких хищений, один грабёж, две кражи и одно покушение на кражу

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#кража #грабёж
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23-летнего липчанина осудили за за пять мелких хищений, один грабёж, две кражи и одно покушение на кражу

С января по апрель прошлого года мужчина регулярно похищал товары из магазинов.

Советский районный суд Липецка вынес приговор ранее судимому за грабёж, мелкие хищения и кражу 23-летнему липчанину сразу за пять мелких хищений, один грабёж, две кражи и одно покушение на кражу.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31 января 2022 года мужчина похитил из «Пятёрочки» на улице Берзина 9 банок печени трески и бутылку вина «Мартини Асти» - всего товаров на 2 150 рублей. Продукты и алкоголь он спрятал под куртку и прошёл мимо кассы, не оплатив товар.

11 февраля 2022 года мужчина наведался в «Пятёрочку» на улице Космонавтов и вынес оттуда 16 плиток шоколада на 417 рублей. Мужчину заподозрила в хищении продавщица и попыталась остановить, но тот убежал.

5 марта мужчина снова пришёл в «Пятёрочку» на улице Яна Берзина и похитил 13 банок консервов (на этот раз это были шпроты) на 868 рублей, спрятав их под куртку.

20 марта он пришёл в «Пятёрочку» на улице Водопьянова и похитил две бутылки коньяка на 971 рубль.

22 марта мужчина пришёл в «Пятёрочку» на улице Звёздной и похитил бутылку джина за 703 рубля.

11 апреля мужчина снова пришёл в тот же магазин на улице Звёздной и похитил шесть упаковок сыра на 1 055 рублей, спрятав их под кофту.

24 апреля он раздвинул створки входных дверей уже закрытой «Пятёрочки» на улице Фрунзе и похитил оттуда шесть бутылок виски, три бутылки рома и ещё одну бутылку спиртосодержащего напитка — всего на 5 600 рублей.

25 апреля он же незаконно проник в «Перекрёсток» на улице Московской, сильно надавив на автоматические створки дверей. Из этого магазина мужчина вынес товаров на общую сумму 8 024 рубля, в том числе он похитил несколько бутылок джина, коньяка, бутылку рома, 14 белых шоколадок «Альпен Голд» и 18 молочных плиток той же марки, а также 55 шоколадок «Милка».

28 апреля мужчина также проник в «Пятёрочку» на улице Звёздной — там он похитил продуктов на 14 471 рубль, которое сложил в две продуктовые корзины, но на выходе его поймали сотрудники службы безопасности магазина, которые также вызвали полицию.

В результате мужчину по совокупности преступлений приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, а путём сложения с наказанием Октябрьского районного суда от 15 декабря 2022 года ему окончательно назначили 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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#кража #грабёж
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Комментарии (1)

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нквд

23 минуты назад
При Советах за такие деяния червонец минимум
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