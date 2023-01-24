Общество

сегодня, 09:25

Суд обязал администрацию Усмани устранить неровности на дороге

2 329
#дорога #ремонт
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Суд обязал администрацию Усмани устранить неровности на дороге

Сделать дорогу теперь нужно до 1 мая.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Усманского района Липецкой области в интересах неопределенного круга лиц к администрации города Усмань.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ходе проверки дорожного покрытия по улице Ф.Энгельса в Усмани были зафиксированы нарушения.

В результате прокуратура обратились в суд с требованием обязать администрацию Усмани в срок не позднее 1 мая 2023 года привести автомобильную дорогу в соответствие с требованиями ГОСТа, а именно устранить неровности в районе домов № 6,19,40,42.

Суд полностью удовлетворил эти требования.
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#дорога #ремонт
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Комментарии (2)

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7 минут назад
Про Фащевку не забудьте, одни дырки на асфальте . Дорога за церковью.
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Можно и побыстрее исправить.

сегодня, 09:43
В чем проблемма, литым асфальтом залить и всё он же при -20°С градусов применяется.
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