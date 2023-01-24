Суд обязал администрацию Усмани устранить неровности на дороге

Сделать дорогу теперь нужно до 1 мая.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Усманского района Липецкой области в интересах неопределенного круга лиц к администрации города Усмань.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ходе проверки дорожного покрытия по улице Ф.Энгельса в Усмани были зафиксированы нарушения.



В результате прокуратура обратились в суд с требованием обязать администрацию Усмани в срок не позднее 1 мая 2023 года привести автомобильную дорогу в соответствие с требованиями ГОСТа, а именно устранить неровности в районе домов № 6,19,40,42.



Суд полностью удовлетворил эти требования.