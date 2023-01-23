В районе Дикого отключат холодную воду, в центре - свет

24 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители почти двух десятков улиц, предупредили в компании. Кроме того, в районе Левого берега из-за ремонтных работ на водоводе холодную воду на трех улицах отключат уже с полуночи.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Дикого: дома № 1 по улице Киевской, № 83 по улице Депутатской, частный сектор улиц Верещагина, Депутатской, Володарской, Воровского, Чкалова, переулка Вишневого. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Депутатская, 83.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 88 по улице Тельмана, частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, проезда Шишкина. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 00:00 и до окончания работ в связи с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 150 мм по адресу: площадь Мира, 1, без холодной воды останется часть Левого берега – дома и здания №№ 1д, 1д/1, 6, 6а на площади Мира, №№ 1, 1а, 1б, ст2, 3, 5, 28 по улице Левобережной, № 1 по улице Степана Разина, частный сектор улицы Левобережной, ЦТП ПАО «Квадра». Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Степана Разина, 1.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



По данным Липецкэнерго, 24 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на электрических сетях будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям: с 09:00 до 17:00 ул. Базарная, д.1а, д.3/3, д.3/4, д.3/7, д.3а; ул. К.Маркса; ул. Октябрьская, д.1, д.1а, д.3; пл. Петра Великого, д.4а, д.5; ул. Липовская, д.2, д.2а, д.4, д.4/2, д.4/3, д.6, д.7/2; ул. Семашко; пр-т Победы, д.94а, д.96; ул. Хмельницкого, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.6.

