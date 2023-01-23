Происшествия

30 минут назад

По делу о поножовщине в «Джусто» вынесен приговор

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#поножовщина #конфликт
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По делу о поножовщине в «Джусто» вынесен приговор

Конфликт в кафе произошёл 20 июля 2021 года.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор по резонансному уголовному делу по обвинению липчанина Александра Байбакова в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего с использованием предмета, используемого в качестве оружия. Речь идёт о поножовщине в кафе «Джусто» на улице Ленина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 20 июля 2021 года в период с 13:00 до 14:10 в ходе конфликта в кафе «Джусто» подсудимый ударил ножом в живот потерпевшего Пашика Асояна, которому диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением поджелудочной железы, артерии, внутрибрюшным кровотечением.

Судмедэксперты пришли к выводу, что здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. Также ножом было нанесено не менее двух ударов по лицу - у мужчины остались раны по подбородке и веке.

Подсудимый не признал вину. Но суд признал его виновным и по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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#поножовщина #конфликт
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Комментарии (1)

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СТРАННО

15 минут назад
Долго вели следствие. Так камеры везде.
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