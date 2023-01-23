Ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100-летие

Анастасия Подлесных во время Великой Отечественной войны ушла добровольцем на фронт, работала санитаркой на военно-санитарном поезде.

Сегодня в Лебедянском районе вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Подлесных.Как сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района, Анастасия Подлесных во время Великой Отечественной войны ушла добровольцем на фронт, работала санитаркой на военно-санитарном поезде.Женщина воспитала сына и дочь.Со 100-летием Анастасию Подлесных лично приехал поздравить глава Лебедянского района Роман Ченцов. Долгожительнице вручили персональное поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и материальную помощь от губернатора и администрации района.