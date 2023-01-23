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Ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100-летие
Анастасия Подлесных во время Великой Отечественной войны ушла добровольцем на фронт, работала санитаркой на военно-санитарном поезде.
Как сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района, Анастасия Подлесных во время Великой Отечественной войны ушла добровольцем на фронт, работала санитаркой на военно-санитарном поезде.
Женщина воспитала сына и дочь.
Со 100-летием Анастасию Подлесных лично приехал поздравить глава Лебедянского района Роман Ченцов. Долгожительнице вручили персональное поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и материальную помощь от губернатора и администрации района.
Фото - vk.com/lebpress_48
Правда
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