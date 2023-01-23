Общество

49 минут назад

Ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100-летие

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#долгожители
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Ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100-летие

Анастасия Подлесных во время Великой Отечественной войны ушла добровольцем на фронт, работала санитаркой на военно-санитарном поезде.

Сегодня в Лебедянском районе вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Подлесных.

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Как сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района, Анастасия Подлесных во время Великой Отечественной войны ушла добровольцем на фронт, работала санитаркой на военно-санитарном поезде.

Женщина воспитала сына и дочь.

Со 100-летием Анастасию Подлесных лично приехал поздравить глава Лебедянского района Роман Ченцов. Долгожительнице вручили персональное поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и материальную помощь от губернатора и администрации района.

Фото - vk.com/lebpress_48
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#долгожители
2

Комментарии (2)

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Правда

7 минут назад
Живите бабушка ещё 100 лет.Нам надо Победу встретить 2045г.
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Мимоходом

37 минут назад
Раз в 100 лет каждый удостоится внимания. Если доживет.
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