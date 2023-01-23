Липецкая вечЁрка: насильное крещенское купание, вожак собачьей стаи и судьба «блошиного рынка»

Сегодня, 23 января, полиция начала проверку видео на котором насильно купают ребенка в проруби, в районе Сокола искали стаю собак, вожаком которой является человек, и продавцы «блошиного рынка» высказались о намерениях мэрии перенести торговое пространство и сделать его цивилизованным.





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Полиция начала проверку. Читатели GOROD48 не остались в стороне.



— Безмозговые люди. Даже животные не поступают со своими детёнышами так. Лучше в церковь сходили и на службе постояли, помолились, а ребенка святой водой просто умыли. Больше пользы было бы, — оставил гневный комментарий ЛС.



Сокольцы пожаловались на стаю собак сразу в несколько инстанций. Животные гуляющие в районе улиц Репина, Ковалева и Свободный Сокол держат в страхе людей. При этом



После того, как материал появился на GOROD48 в район Сокола



— Однако от собак лунному человеку больше пользы, чем от людей, — заметил Веселый.



— Все собаки хотят есть независимо от чипирования, а человек этот, независимо от болезни, остался человеком. Это же элементарно просто, но современные люди озлобились на несчастных животных как никогда, — считает Неравнодушный.



Между тем, за 2022 год в Липецкой области



Сотрудники городского управления потребительского рынка пошли в наступление на нелегальных торговцев. Они решили

















Новость собрала около полусотни комментариев. Судя по ним, читатели GOROD48 тоже пока так и не определились с тем, что делать со стихийной торговлей.



— Надо просто переместить торгорлю с дороги выше в сквер. Там будет никого не слышно и не видно. Ну, а у двораца культуры блошка- это не выход. Показывать людям других областных центров, как бабушки торгуют своими пожитками. — считает Липчанин.



— Ничего не получится, как и с коробейниками в пешеходном переходе у Центрального рынка, — заранее уверен Однако.



— На блошином рынке антиквариатом и винтажными вещами торгуют порядка 20 продавцов. Осталные бабушки и дедушки торгуют вещами с помоек. Единицы, кто торгует своими вещами, из тех же стариков. Кто будет обустраивать торговые ряды, на блошке уже знают. Те молодые люди прошли два месяца назад и предупредили всех продавцов, чтобы готовились. На новом рынке, как они расчитывают, будут продавцы антиквариатом оплачивать за себя и за бесплатные места. Посмотрим, как наше руководство города и области думает о народе. На 120 мест необходимо порядка 20 биотуалетов, как минимум, так как будут ходить в них не только продавцы. В итоге загадят весь сквер. Жильцы близлежащих домов будут огорошены. Переносить рынок не стоит, необходимо продавцов, развешивающих свои вещи на веревках, привести к нормальному расположению товаров. Место для блошиного рынка на субботу и воскресенье расположить на стоянке перед Ноябрьским магазином. Более чем удобно, практично и разумно, — сообщил Александр.



— Для чего в сквере рынок? Рядом областной центр культуры, это даже звучит смешно. Вот посмотрите какая культура у нас в центре. Ах- ах-ах. Оставьте сквер в покое, мы там с детьми гуляем, — попросила Леночка.



— Давно надо разогнать этот Шанхай, — считает Патриот.



— Никому эти люди не мешают, постоят до обеда и уходят. Вроде бы и грязи большой не оставляют. Многие туда ходят, какие-то вещицы старинные смотрят, да и бабушкам какая-то копеечка. Пенсии у многих мизерные. Не от хорошей жизни эти тусовки, — считает Липчанка.



Как бы то ни было, но конкурс уже объявлен. Кто займется организацией цивилизованной торговли, станет известно после 20 февраля, когда вскроют конверты с поданными предложениями. В соцсетях появилось видео купания ребенка в крещенской проруби . Малыш сопротивлялся, но взрослые его все равно несколкьо раз окунули. Видео собрало гигантское количество просмотров, около трехсот тысяч.Полиция начала проверку. Читатели GOROD48 не остались в стороне.— Безмозговые люди. Даже животные не поступают со своими детёнышами так. Лучше в церковь сходили и на службе постояли, помолились, а ребенка святой водой просто умыли. Больше пользы было бы, — оставил гневный комментарийСокольцы пожаловались на стаю собак сразу в несколько инстанций. Животные гуляющие в районе улиц Репина, Ковалева и Свободный Сокол держат в страхе людей. При этом вожаком стаи является… человек . Собаки защищают мужчину, греют его, а он с ними общается на непонятном языке. Сокольцы зовут мужчину «лунным человеком».После того, как материал появился на GOROD48 в район Сокола отправились сотрудники службы соцзащиты и представители фирмы по отлову собак . Первые нашли необычного человека и предложили ему помощь в оформлении паспорта — он у него просроченный, а также в восстановлении инвалидности и в бытовых моментах. Собаколовы, в свою очередь, поймали там пять бездомных собак, которых теперь поместят в приют для животных.— Однако от собак лунному человеку больше пользы, чем от людей, — заметил— Все собаки хотят есть независимо от чипирования, а человек этот, независимо от болезни, остался человеком. Это же элементарно просто, но современные люди озлобились на несчастных животных как никогда, — считаетМежду тем, за 2022 год в Липецкой области отловили 4 753 бездомные собаки . Это почти в два раза больше, чем в 2021 году. Примерно две трети отловленных собак после чипизации, стерилизации и вакцинации возвратили в прежнюю среду обитания, для трети нашли хозяев.Сотрудники городского управления потребительского рынка пошли в наступление на нелегальных торговцев. Они решили сделать цивилизованным «блошиный рынок» , который уже несколько десятилетий существует в 9 микрорайоне. Его собираются перенести его в сквер Маркова (около Областного ДК). Для этого сейчас ищут желающих организовать легальную торговлю. Торговцы на «блошке» встретили новость насторожено, как на новом месте сложится — неясно.Новость собрала около полусотни комментариев. Судя по ним, читатели GOROD48 тоже пока так и не определились с тем, что делать со стихийной торговлей.— Надо просто переместить торгорлю с дороги выше в сквер. Там будет никого не слышно и не видно. Ну, а у двораца культуры блошка- это не выход. Показывать людям других областных центров, как бабушки торгуют своими пожитками. — считает— Ничего не получится, как и с коробейниками в пешеходном переходе у Центрального рынка, — заранее уверен— На блошином рынке антиквариатом и винтажными вещами торгуют порядка 20 продавцов. Осталные бабушки и дедушки торгуют вещами с помоек. Единицы, кто торгует своими вещами, из тех же стариков. Кто будет обустраивать торговые ряды, на блошке уже знают. Те молодые люди прошли два месяца назад и предупредили всех продавцов, чтобы готовились. На новом рынке, как они расчитывают, будут продавцы антиквариатом оплачивать за себя и за бесплатные места. Посмотрим, как наше руководство города и области думает о народе. На 120 мест необходимо порядка 20 биотуалетов, как минимум, так как будут ходить в них не только продавцы. В итоге загадят весь сквер. Жильцы близлежащих домов будут огорошены. Переносить рынок не стоит, необходимо продавцов, развешивающих свои вещи на веревках, привести к нормальному расположению товаров. Место для блошиного рынка на субботу и воскресенье расположить на стоянке перед Ноябрьским магазином. Более чем удобно, практично и разумно, — сообщил— Для чего в сквере рынок? Рядом областной центр культуры, это даже звучит смешно. Вот посмотрите какая культура у нас в центре. Ах- ах-ах. Оставьте сквер в покое, мы там с детьми гуляем, — попросила— Давно надо разогнать этот Шанхай, — считает— Никому эти люди не мешают, постоят до обеда и уходят. Вроде бы и грязи большой не оставляют. Многие туда ходят, какие-то вещицы старинные смотрят, да и бабушкам какая-то копеечка. Пенсии у многих мизерные. Не от хорошей жизни эти тусовки, — считаетКак бы то ни было, но конкурс уже объявлен. Кто займется организацией цивилизованной торговли, станет известно после 20 февраля, когда вскроют конверты с поданными предложениями.