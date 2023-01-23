Учащегося липецкого колледжа нашли дома с простреленной головой

На месте происшествия было найдено охотничье ружьё.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ С России по Липецкой области, Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения 20 января тела 21-летнего жителя Доброго с огнестрельным ранением головы.



Парень — учащийся одного из липецких колледжей. Тело было обнаружено дома.



«Проверяются все версии произошедшего. По результатам будут принято процессуальное решение», - отметили в следственном комитете.



На месте происшествия было найдено охотничье ружьё, принадлежащее отцу парня на законных основаниях.