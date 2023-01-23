За последнюю неделю благодаря Системе-112 спасены 64 человека.

Как сообщает ЦУР Липецкой области, благодаря Системе-112 с начала года спасены более 2 000 человеческих жизней. Диспетчеры службы принимают вызовы и вызывают на место происшествия оперативные службы.



За последнюю неделю спасены 64 человека. О некоторых новых историях спасения рассказал ЦУР. Так, 62-летний мужчина повредил себе ногу бензопилой. Прибывшие на место врачи оказали первую помощь пострадавшему, а затем доставили его в медучреждение.



А от начальника поезда Новороссийск-Москва поступило сообщение, что у 53-летнего пассажира — продолжительная эпилепсия. Бригада скорой прибыла на железнодорожную станцию и транспортировала мужчину в больницу.