Происшествия

53 минуты назад

62-летний мужчина повредил себе ногу бензопилой

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#скорая помощь #спасатели
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62-летний мужчина повредил себе ногу бензопилой

За последнюю неделю благодаря Системе-112 спасены 64 человека.

Как сообщает ЦУР Липецкой области, благодаря Системе-112 с начала года спасены более 2 000 человеческих жизней. Диспетчеры службы принимают вызовы и вызывают на место происшествия оперативные службы.

За последнюю неделю спасены 64 человека. О некоторых новых историях спасения рассказал ЦУР. Так, 62-летний мужчина повредил себе ногу бензопилой. Прибывшие на место врачи оказали первую помощь пострадавшему, а затем доставили его в медучреждение.

А от начальника поезда Новороссийск-Москва поступило сообщение, что у 53-летнего пассажира — продолжительная эпилепсия. Бригада скорой прибыла на железнодорожную станцию и транспортировала мужчину в больницу.
589
#скорая помощь #спасатели
3

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