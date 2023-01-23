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27 минут назад
Правительство пересмотрело планы по строительству автодорог на ближайшие 5 лет
Правительство пересмотрело планы строительства дорог на ближайшие 5 лет.
План дорожной деятельности на 2023–2027 годы (представляет собой список наиболее важных для экономики строек на федеральных и региональных дорогах) был утвержден в июне 2022 года. 30 декабря кабмин опубликовал распоряжение о его корректировке, а 31 декабря пресс-служба Белого дома сообщила, что документ расширен с сохранением общего уровня финансирования в 13,2 трлн рублей, - пишет "Ъ".
Отмечается, что некоторые стройки перенесли, а по некоторым сократили финансирование. Если раньше власти собирались выделить на строительство в Подмосковье обхода города Орехово-Зуево 20,5 млрд рублей, то в новой версии сумма стала почти в 14 раз меньше и составила 1,5 млрд рублей. Потому что до этого речь шла о том, что деньги на эту дорогу начнут выделять в 2025 году, а теперь в планах только начать проектирование и не раньше 2026 года.
Проектирование второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга перенесено с 2025 года на 2027 год. Руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин объясняет: первоначальный план составлялся исходя из финансовых ориентировок Минфина, а сейчас, когда бюджет сократили, от некоторых объектов отказываются.
Суммарный объем средств, которые планируется привлечь в регионы на возведение дорожных объектов из внебюджетных источников, увеличен со 145,5 млрд до 247,7 млрд рублей.
Большинство текущих дорожных строек центрального региона сохранено: реконструкция М-8 после Пушкино, строительство обходов поселков Октябрьский, Ульянино, Непецино на М-5, реконструкция Рублево-Успенского шоссе.
Отмечается, что некоторые стройки перенесли, а по некоторым сократили финансирование. Если раньше власти собирались выделить на строительство в Подмосковье обхода города Орехово-Зуево 20,5 млрд рублей, то в новой версии сумма стала почти в 14 раз меньше и составила 1,5 млрд рублей. Потому что до этого речь шла о том, что деньги на эту дорогу начнут выделять в 2025 году, а теперь в планах только начать проектирование и не раньше 2026 года.
Проектирование второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга перенесено с 2025 года на 2027 год. Руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин объясняет: первоначальный план составлялся исходя из финансовых ориентировок Минфина, а сейчас, когда бюджет сократили, от некоторых объектов отказываются.
Суммарный объем средств, которые планируется привлечь в регионы на возведение дорожных объектов из внебюджетных источников, увеличен со 145,5 млрд до 247,7 млрд рублей.
Большинство текущих дорожных строек центрального региона сохранено: реконструкция М-8 после Пушкино, строительство обходов поселков Октябрьский, Ульянино, Непецино на М-5, реконструкция Рублево-Успенского шоссе.