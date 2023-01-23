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Четыре автомобиля арестовали в ходе совместного рейда приставов и ГИБДД

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#приставы #долги
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Четыре автомобиля арестовали в ходе совместного рейда приставов и ГИБДД

А всего выявили десять должников.

Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции по городу Липецку. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, было выявлено десять водителей, имеющих различные задолженности.

Четыре автомобиля были арестованы, один владелец машины оплатил долг на месте. С другими должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам, а также квитанции для оплаты долга.

«Закон позволяет судебным приставам во внесудебном порядке ограничивать в праве управлять автомобилями должников, не уплативших штрафы либо назначенную судом сумму свыше 10 тысяч рублей. Под эти санкции могут попасть неплательщики алиментов, те, кто не возмещает вред, причинённый преступлением, или не компенсирует моральный вред, а также те, кто не оплачивает штрафы за нарушение ПДД», - добавляют в пресс-службе.
2 857
#приставы #долги
2

Комментарии (2)

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Ник

28 минут назад
Кажется ,, трудные времена давно настали в аэропортах у выезжающих отдохнуть :-). И их гораздо больше....
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Кажется ,

56 минут назад
настали трудные времена для автохамов и пьяниц-водителей !
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